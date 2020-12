Smyczkujące święta z EOK

(fot. Anna Dembińska, archiwum portEl.pl)

Co dwa Koncerty Bożonarodzeniowe to nie jeden i dlatego Elbląska Orkiestra Kameralna uraczy melomanów dwoma świątecznymi występami. W Wigilię kameraliści zaprezentują się na antenie TVP 1, dedykując najpiękniejsze kolędy i pastorałki pracownikom służby zdrowia. Uczynią to w towarzystwie gwiazd polskiej sceny muzycznej: Beaty Kozidrak, Sebastiana Karpiela-Bułecki, Tre Voci, Piotra Cugowskiego, Sylwii Grzeszczak, Viki Gabor i Alicji Tracz. W pierwszy dzień świąt EOK pokolęduje zaś z Agnieszką Przekupień i Maciejem Pawlakiem - transmisja koncertu w Truso TV i mediach społecznościowych.

Wigilijne dźwięki popłyną z bazyliki w Pelplinie, gdzie co roku odbywa się Koncert Bożonarodzeniowy organizowany przez Polpharmę. EOK wystąpi w nim po raz szósty, a poprowadzi ją Janusz Stokłosa. Jak zapowiedział dyrygent, czekają nas repertuarowe niespodzianki – muzycy wykonają m.in. rzadko goszczące na ekranie pastorałki, “Kołysankę Józefa” i “Wilię”. Telewizyjna Jedynka wyemituje koncert o 15:25 i 16:10. 25 grudnia Orkiestra zagości zaś na antenie Telewizji Truso, grając, w sali koncertowej ZPSM, kolędy i pieśni świąteczne zaaranżowane przez Andrzeja Borzyma. Autor aranżacji poprowadzi zresztą koncert, który upłynie pod znakiem nie tylko polskich, ale i zagranicznych utworów. W roli wokalistów wystąpią Agnieszka Przekupień i Maciej Pawlak, a skład artystów uzupełnią Adam Lemańczyk (klawisze), Szymon Łukowski (saksofon), Bartłomiej Koń (trąbka), Paweł Puszczało (bas) i Tomasz Torres (perkusja). Emisja o 11:00 i 17:00 w telewizji, a także na facebookowych profilach Urzędu Miasta Elbląg, EOK oraz Truso TV. Sponsorzy Elbląskiej Orkiestry Kameralnej: Meble Wójcik, Metal Expert Wsparcie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 EOK zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze. Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl jest patronem medialnym Elbląskiej Orkiestry Kameralnej

EOK