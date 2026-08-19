Śniadanie na trawie II

Stowarzyszenie Laboratorium Sztuki zaprasza na drugie i ostatnie w tym roku spotkanie z cyklu Śniadania na trawie. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół, sąsiadów, kocyk, ulubione przekąski i dobry humor, a przede wszystkim ręce gotowe do pracy. Tym razem czeka na Was intensywny dzień pełen warsztatów - będzie coś do wypicia, coś do zaplątania i coś do naświetlania. Śniadanie na trawie to wydarzenie dla wszystkich, którzy lubią spotkania pod gołym niebem, twórczą energię i niespieszne celebrowanie letnich dni.

W programie:

„Cyjanotypia - zajęcia plenerowe” – warsztaty artystyczne

Spotkanie zabierze Was do świata cyjanotypii, jednej z najstarszych technik fotograficznych, pozwalającej tworzyć charakterystyczne obrazy w kolorze błękitu pruskiego przy wykorzystaniu światła. Zajęcia zostaną poprowadzone przez Mariusza Owczarka.

„Dzierganie na kolanie” – warsztaty z szydełkowania

Warsztaty są skierowane do osób, które jeszcze nie miały okazji zetknąć się z szydełkowaniem, do początkujących, jak i do zaawansowanych szydełkomaniaków! Podczas spotkania będzie można dowiedzieć się, dlaczego warto tworzyć robótki ręczne, nauczyć się podstaw szydełkowania, zrobić ekowłóczkę ze starego T-shirtu oraz tworzyć wspólny projekt. Zachęcamy do zabrania ze sobą starych T-shirtów, a osoby wtajemniczone w świat włóczki i szydełka mogą przynieść ze sobą własne projekty, by razem stworzyć chwilowy szydełkowy kolektyw. Warsztaty poprowadzi Mirela Mickiewicz, absolwentka Pracowni Projektowania Tkaniny na Akademii Sztuki w Szczecinie.

„Kropla Dziedzictwa – od jabłka do soku” – ecowarsztaty

Uczestnicy będą mieć okazję poznać dawne odmiany jabłoni, historię tradycyjnych sadów oraz znaczenie przyrodniczego dziedzictwa naszego regionu, a przede wszystkim spróbować swoich sił w tłoczeniu naturalnego soku jabłkowego. Warsztaty edukacyjne są organizowane przez Fundację VERDE - Dziedzictwo Natury. Fundacja łączy ochronę przyrody, lokalnego dziedzictwa i edukację, tworząc inspirujące przestrzenie dla ludzi, natury i przyszłych pokoleń. Realizuje projekty społeczne, ekologiczne i kulturalne, które pomagają odkrywać piękno regionów Dolnej Doliny Wisły, Żuław, Wysoczyzny Elbląskiej oraz chronić to, co najcenniejsze - wspólne dziedzictwo.

Oprowadzanie po wystawach w Galerii EL

W samo południe odbędzie się oprowadzanie po wystawach „Rzeźba oszustka” Kacpra Szaleckiego oraz „i tylko wysp tych nie ma” Martyny Czop, oprowadzać będzie po nich współkurator Maciej Olewniczak.

Podczas spotkania będzie można dowiedzieć się więcej na temat historii performansu, konceptualnych mistyfikacji oraz zakulisowych wydarzeń, które działy się na przestrzeni ponad 60 lat działań Galerii EL. Czym jest tytułowa rzeźba oszustka? Czy można rozpoznać ją w terenie? Z prezbiterium oprowadzanie przeniesie się na empory, aby przyjrzeć się bliżej tekstylnym instalacjom Martyny Czop, stworzonym techniką haftu pętelkowego z materiałów z drugiego obiegu.

Dźwiękoumilanie

DJ Stresior

Dodatkowe działania

Na miejscu będzie możliwe przygarnięcie książki o różnej tematyce.

Odbędzie się również wielki finał projektu „Kręgi miasta” organizowanego przez Grzegorza Kozłowskiego. W ramach zakończenia spotkań odbędzie się piknik rysunkowy pod Galerią EL. Obowiązują zapisy – kozlowski1grzegorz@wp.pl

Więcej informacji na temat „Śniadań na trawie” znajdziecie na Facebooku Stowarzyszenia Laboratorium Sztuki.

Identyfikacja wizualna: Beata Branicka

Zadanie realizowane w ramach zadania „Lato w Formie” przy udziale finansowym Samorządu Miasta Elbląg.

Kiedy: 23.08.2026 r.

Godzina: 10 – 14

Miejsce: Dziedziniec CS Galeria EL

Wstęp wolny