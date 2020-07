Na dziedzińcu Centrum Sztuki Galeria EL stanął wielki namiot. To oznacza, że drugie spotkanie w cyklu „Śniadanie na trawie”, które rozpocznie się w niedzielę 19 lipca o 10:00 odbędzie się nawet przy nieidealnej pogodzie. Pogoda ducha za to będzie z pewnością wyśmienita!

Pierwsze spotkanie w tej formule zgromadziło wielu uśmiechniętych ludzi – czasem całe rodzinki, którzy spędzili czas piknikując, bawiąc się podczas działań graficznych, ruchowych czy eksperymentując z nowymi smakami, jak to na śniadaniu. Tym razem, dzięki wielkiej namiotowej konstrukcji, która stanęła na trawiastym dziedzińcu Galerii EL i postoi tu do końca sezonu letniego, uniezależniamy się od kaprysów pogody i możemy śmiało planować kolejne wydarzenia.

Co nas czeka tym razem?



19 lipca godz. 10:00 - 14:00

Muzyka - mamy w planie żywe granie okolicznościowego składu Dolar Very Duo. Połaczą oni elektroniczne dźwięki z basowym podkładem i świeżym powietrzem. Do tego, w przerwach, może pobrzmieć trochę muzyki z winyli. Szkicologia - do świata prostych graficznych zabaw wszystkich młodych i starszych uczestników zaprasza Bogdan Kiliński. Ruch - Zajęcia odbędą się pod hasłem „Parasolki na pogodę i niepogodę”, jogę i wygibasy poprowadzi Maszka. Kulinaria - przyniesione swojaczki, trochę przygotowanych atrakcji przez GEL oraz frykasy i ciekawostki eko kulinarne na ciepło i na zimno z ogródka i kuchenki Ditte.

Sami przygotowujemy sobie śniadania z przyniesionych produktów lub tych, które będą dostępne w GEL (odwiedzą nas osoby z własnymi przetworami). W planie jest też trochę aktywności ruchowej, bo dbamy o duszę, ale też o ciało (tu przydadzą się maty do ćwiczeń). Weźcie sobie kocyki. Na miejscu do dyspozycji będą pufy i leżaki. W nasze działania włącza się tym razem również elbląski oddział ŻAK Szkoły dla dorosłych. Przedstawiciele Żaka zadeklarowali przeprowadzenie dla chętnych pokazu zabiegu pielęgnacyjnego woskowania dłoni. Wstęp na „Śniadanie na trawie” jest bezpłatny.