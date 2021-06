„Śniegu już nigdy nie będzie” to jeden z najbardziej wyczekiwanych tytułów roku. Prezentowana na międzynarodowych festiwalach produkcja zdążyła zachwycić już polskie i międzynarodowe media. Najnowszy film Małgorzaty Szumowskiej od 4 do 17 czerwca w Kinie Światowid.

Pewnego mglistego poranka w mieście pojawia się ON – atrakcyjny mężczyzna z prawdziwego, egzotycznego wschodu. Żenia, bo tak brzmi jego imię, ma dar. Jego ręce leczą, a oczy zaglądają w dusze samotnych kobiet. Mężczyzna zatrudnia się jako masażysta na bogatym osiedlu pod miastem. Pracując dla ludzi odgrodzonych murem od 'gorszego' świata, poznaje ich historie i osobiste dramaty. Wkrótce niezwykłe zdolności Żeni odmienią życie każdego z nich.

Reżyseria: Małgorzata Szumowska

Obsada: Alec Utgoff, Maja Ostaszewska, Agata Kulesza, Weronika Rosati, Katarzyna Figura, Andrzej Chyra, Łukasz Simlat, Krzysztof Czeczot

Produkcja: Polska, Niemcy 2020

Czas: 115 min

Bilety na film można nabyć: online, w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30, w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00 . Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl.