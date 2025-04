15 kwietnia, o godz. 18 zapraszamy do sali „U św. Ducha” Biblioteki Elbląskiej na spotkanie z Krzysztofem Kornackim i Arkadiuszem Bileckim, autorami książki „Solidarność na ekranie: wizerunki fabularne” wydanej przez Instytut Dziedzictwa Solidarności w Gdańsku. Rozmowę poprowadzi dr Piotr Brzeziński z Instytutu Dziedzictwa Solidarności. Wstęp wolny.

Publikacja to pierwsze tego rodzaju wydawnictwo, analizujące filmowe wizerunki solidarności. Zawiera bogatą warstwę wizualną i faktograficzną. Spotkanie powinno zaciekawić osoby zainteresowane kinematografią, jak i historią współczesną.

O wydawnictwie ze strony Instytutu Dziedzictwa Solidarności:

Pierwsza w polskiej i światowej literaturze historycznej monografia, która we wnikliwy, a zarazem kompleksowy sposób opisuje najważniejsze ekranowe prezentacje ruchu społecznego Solidarności, począwszy od klasycznego już „Człowieka z żelaza” w reżyserii Andrzeja Wajdy (1981), poprzez zróżnicowane stylistycznie i tematycznie kino polskie i zagraniczne lat 80. i 90. XX w., aż po najnowsze produkcje filmowe, które w sposób bezpośredni lub pośredni odnoszą się do historii Solidarności. Autorami tej nowatorskiej, zarówno w treści jak i w formie, publikacji są dwaj gdańscy historycy i filmoznawcy, na co dzień związani z Uniwersytetem Gdańskim (dr hab. Krzysztof Kornacki) oraz Europejskim Centrum Solidarności (Arkadiusz Bilecki). Książkę wzbogaca około 150 unikatowych fotografii.