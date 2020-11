Spotkanie z autorem kryminałów retro Krzysztofem Bochusem

Krzysztof Bochus jest autorem thrillerów kryminalnych z najwyższej półki. Ich akcja dzieje na Pomorzu, w Prusach Wschodnich, a jednego nawet w Elblągu. Najnowsza powieść autora to „Wachmistrz” z cyklu z radcą Christianem Abellem. Na rozmowę z autorem zapraszamy w czwartek, 19 listopada, o godz. 17:00 na stronie FB Biblioteki Elbląskiej.

O książce „Wachmistrz” z opisu wydawcy. Pierwsze wspólne śledztwo radcy Abella i wachmistrza Kukułki. Grudzień 1929, czas Wielkiego Kryzysu. W Wolnym Mieście Gdańsku bez śladu znikają młode, atrakcyjne kobiety. Wszystkie są biedne i pochodzą z nizin społecznych. Śledztwo prowadzi młody radca Abell. Kierownictwo Kripo do pomocy przydziela mu doświadczonego policyjnego wygę - wachmistrza Kukułkę. Obaj policjanci są tak różni od siebie jak woda i ogień. Początki współpracy nie są więc łatwe. Zwłaszcza, że w tym śledztwie nic nie jest oczywiste, a pytań jest więcej niż odpowiedzi. Chodzi o obsesyjny seks, seryjne morderstwa, handel żywym towarem - a może o coś więcej? Gdzie szukać klucza do rozwiązania zagadki? Członkowie tajnej sekty, oszalali naukowcy eksperymentujący z ludzkim ciałem, zakonnice, które minęły się z powołaniem, szmuglerzy trzęsący gdańskim portem… Kto skrywa prawdę? A może jest ona bardziej okrutna niż podejrzewa Abell? I czy może w pełni zaufać Kukułce? Na drugim planie sugestywny obraz miasta walczącego o przeżycie oraz pieczołowicie oddany klimat tamtych niezwykłych lat. Rasowy thriller kryminalny z najwyższej półki. Literacka uwertura do bestsellerowej serii z radcą Abellem

Krzysztof Bochus – z zawodu dziennikarz, pracował w wielu redakcjach dziennikarskich, był m. in. redaktorem naczelnym miesięcznika „Sukces”. Pasjonat historii, sztuki i dziejów rodzimego Pomorza. Autor cyklu kryminalnego z radcą Christianem Abellem w roli głównej, w skład którego wchodzą książki: „Czarny manuskrypt” (2017), „Martwy błękit” (2017), „Szkarłatna głębia” (2018), „Miasto duchów” (2019) i najnowszy „Wachmistrz” (2020). Akcja „Szkarłatnej głębi” dzieję się w latach 30. w niemieckim Elblągu i na Mierzei Wiślanej. Drugi cykl kryminalny z red. Adamem Bergiem to książki: „Lista Lucyfera” (2019), „Boski znak” (2020).

Rozmowę poprowadzą Anna Kucharzyk i Małgorzata Kisiel z Cyberiady.

Zrealizowano przy pomocy finansowej Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.