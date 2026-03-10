Spotkanie ze sztuką - wernisaż prac Janusza Kozaka w III LO

19 marca 2026 r. o godz. 12.40 w sali gimnastycznej III Liceum Ogólnokształcącego odbędzie się wernisaż wystawy prac elbląskiego artysty Janusza Kozaka pt. „Elbląg – temat na plakat".

Wydarzenie wpisuje się w obchody 780-lecia nadania praw miejskich miastu Elbląg, które otrzymało je w 1246 roku. Jubileusz ten stanowi ważną okazję do przypomnienia historii miasta oraz jego bogatych tradycji kulturalnych.

Podczas wernisażu przewidziano krótkie wystąpienie dyrekcji szkoły oraz zaproszonych gości. O swojej twórczości i prezentowanych pracach opowie również sam artysta.

Po oficjalnym otwarciu uczestnicy będą mogli obejrzeć wystawę oraz porozmawiać z autorem prac.