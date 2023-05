Środa z VR

W każdą środę od 12.00 do 20.00 w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu można oglądać wystawę multimedialną „Oswoić miasto. Życie codzienne elblążan w latach 1945-1949”, której częścią jest aplikacja VR – „Powojenne atelier fotografa”. Tego dnia skorzystać także można z innych aplikacji wirtualnej rzeczywistości, stworzonych na potrzeby Regionalnej Pracowni Digitalizacji – „Poznaj średniowiecze” oraz „Pochylnie na Kanale Elbląskim”. Wstęp wolny.

„Oswoić miasto” to wystawa multimedialna, która dotyczy pierwszych powojennych lat w naszym mieście. W sali multimedialnej, która znajduje się na II piętrze Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu prezentowane są stare fotografie, cyfrowe animacje pamiątek powojennych, stare plakaty i obwieszczenia oraz filmowe zapisy świadectw pierwszych powojennych osadników. - To wystawa, którą poznaje się za pomocą aplikacji - wykonując serię zadań, rozwiązując zagadki, odpowiadając na pytania można dołączyć do grona powojennych elblążan i uzyskać w nagrodę kartę meldunkową – opowiadają organizatorzy. – Można też zwiedzić ją bez pomocy smartfona, oglądając i odczytując zawarte na niej treści.

Integralną częścią wystawy jest również sala do wirtualnej rzeczywistości. Za pomocą gogli do VR można odwiedzić jeden z pierwszych zakładów fotograficznych w powojennym Elblągu i pomóc fotografowi wykonać zdjęcia w zakładzie. Oprócz tego w sali VR można skorzystać z dwóch innych aplikacji, które powstały podczas realizacji projektów Regionalnej Pracowni Digitalizacji - będzie się można przenieść do maszynowni Kanału Elbląskiego lub do średniowiecznej wioski. W aplikacji „Pochylnie na Kanale Elbląskim” można odbyć wirtualny spacer po wszystkich pięciu pochylniach Kanału Elbląskiego, a także wcielić się w maszynistę lub sygnalistę, dzięki którym udaje się bezpiecznie przeprowadzić statek przez pochylnie Kanału.

W aplikacji „Poznaj średniowiecze”, w wirtualnej średniowiecznej osadzie, użytkownik może postrzelać z łuku i kuszy, ozdobić gliniane garnki na kole garncarskim, a także obejrzeć kilkadziesiąt średniowiecznych eksponatów zdigitalizowanych w regionalnych muzeach. Wystawę multimedialną można zwiedzać w każdą środę w godz. 12-20, wtedy też można korzystać z aplikacji VR. Wstęp wolny. Dla grup zorganizowanych istnieje możliwość ustalenia innego, dogodnego terminu zwiedzania, poprzedzonego wcześniejszą rezerwacją: tel. 55 611 20 69; 55 611 20 84 lub mail: rpd@swiatowid.elblag.pl