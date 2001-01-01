Stowarzyszenie Alternatywni zaprasza na Elbląski Dzień Poezji

W sobotę, 18 października, w Caffe Przystań Grupy Wodnej przy ul. Wybrzeże Gdańskie 12 odbędzie się Elbląski Dzień Poezji – spotkania autorskie, warsztaty, turniej jednego wiersza i koncert.

Zapraszamy na spotkania z poetkami: Ulą Sikorą i Anetą Kamińską.

Ula Sikora – poetka, psycholożka, psychoterapeutka w trakcie szkolenia. Pochodzi z Gdańska. W 2023 roku wydała tomik poetycki Trzynasty miesiąc (WBPiCAK), nominowany do nagród poetyckich Silesius oraz KOS. Publikowała m.in. w Piśmie, Fabulariach, Wysokich Obcasach, Stronie Czynnej, Autografie i Blizie. Organizuje wydarzenia kulturalne w Trójmieście.

Aneta Kamińska – poetka i tłumaczka literatury ukraińskiej. Urodziła się w Szczebrzeszynie, pochodzi z Zamościa, mieszka w Warszawie. Pracuje jako lektorka języka polskiego dla obcokrajowców. W 2019 roku za tom Autoportret z martwą naturą. Ostatnie wiersze Nazara Honczara otrzymała nominację do Nagrody Literackiej Nike. Rok później została wyróżniona Nagrodą „Literatury na Świecie” za przekład tomu Wszystkie możliwe rzeczy Julii Stachiwskiej. W 2024 roku była nominowana do Nagrody Poetyckiej im. K.I. Gałczyńskiego – Orfeusz za tom Pokój z widokiem na wojnę, a w 2025 otrzymała kolejną nominację – za jego kontynuację Pokój z widokiem na wojnę 2.

Wieczorem podkręcimy emocje – o 18:30 rozpocznie się Turniej Jednego Wiersza, w którym poeci i poetki powalczą o nagrody finansowe oraz bilety do Teatru im. Sewruka. To moment literackiej rywalizacji, ale też dobrej zabawy. Turniej poprowadzi Arco Van Ieperen. Jury turnieju: Aneta Kamińska, Ula Sikora i Kamila Tuszyńska.

Oczekiwanie na werdykt jury umili koncert Gracjana Kalandyka – wokalisty, kompozytora i autora tekstów. Popularność zdobył jako uczestnik IV edycji programu X Factor oraz V edycji The Voice of Poland. Jego muzyka łączy liryczność z nowoczesnym brzmieniem i dobrze wpisze się w klimat wieczoru.

Na miejscu będzie działał sklepik z książkami prowadzony przez Annę Nowak i Arco Van Ieperena.

To propozycja dla wszystkich, którzy chcą posłuchać poezji, porozmawiać o literaturze albo po prostu spędzić dzień w dobrym towarzystwie i przyjemnej atmosferze.

Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.

Szczegóły i aktualności na Facebooku.

Program Elbląskiego Dnia Poezji:

12:00 – 12:15 Otwarcie

12:15 – 13:30 Spotkanie autorskie z Ulą Sikorą

13:45 – 15:00 Spotkanie autorskie z Anetą Kamińską

15:30 – 17:00 Warsztaty poetyckie

17:00 – 18:30 Przerwa

18:30 – 19:30 Turniej Jednego Wiersza

20:00 – 21:00 Koncert Gracjana Kalandyka

21:15 – 21:45 Ogłoszenie werdyktu