Świąteczne koncerty André Rieu

Najnowsze kinowe widowisko króla walca, André Rieu, zatytułowane „Wesołych Świąt!”, zaprasza na muzyczną podróż pełną kolęd, walców, polk i bożonarodzeniowych hitów. W programie m.in. wyjątkowe wykonania świątecznych klasyków oraz specjalny występ Emmy Kok, która zaśpiewa „Mam tę moc” z filmu Kraina lodu. To idealny sposób, by poczuć świąteczną atmosferę wspólnie z bliskimi.

Przenieście się do prawdziwie magicznego świata świątecznej muzyki i radości za sprawą najnowszego show Maestra André Rieu. Koncert „Wesołych Świąt!” to starannie dobrany program, w którym zabrzmią najpiękniejsze kolędy, wzruszające walce, skoczne polki oraz znane bożonarodzeniowe przeboje — wszystko w mistrzowskim, orkiestrowym wykonaniu. Wśród muzycznych niespodzianek znajduje się też moment, który zachwyci najmłodszych i dorosłych: Emma Kok wykona kultowy utwór „Mam tę moc” z Krainy lodu, wprowadzając do koncertu nutę filmowej magii. Całość to opowieść o świątecznym cieple, wspólnym śpiewaniu i radości z bycia razem — idealna na grudniowe wieczory i powitanie Nowego Roku.

Szukasz pomysłu na prezent pod choinkę? Bilet na to widowisko będzie trafionym podarunkiem — zaplanujcie wspólny wieczór w Kinie Światowid, śpiewajcie kolędy i przeżyjcie świąteczne nuty na żywo (w wersji kinowej). Widowisko sprawdzi się zarówno dla rodzin, par, jak i grup przyjaciół.



Terminy i godziny pokazów:

8.12.2025, godz. 18:00 — Kup bilety: https://bit.ly/koncertANDRERIEU1

21.12.2025, godz. 18:00 — Kup bilety: https://bit.ly/koncertANDRERIEU2

3.01.2026, godz. 18:00 — Kup bilety: https://bit.ly/koncertANDRERIEU3



Ceny biletów:

45 zł — bilet normalny

40 zł — bilet ulgowy

Nie przegapcie świątecznego show, które rozgrzeje serca i wprowadzi Was w klimat Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku. Kup bilety już dziś i podaruj bliskim muzyczne wspomnienia, które zostaną na długo. Kino Światowid — do zobaczenia na koncercie!