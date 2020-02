Światowid nie tylko dla dzieci

Praca, dom, praca, dom. I tak w kółko. Gdzieś tam, z tyłu głowy, zaczyna przebijać się coraz silniej myśl, że tak nie powinno wyglądać nasze życie. Chciałoby się czegoś jeszcze, prawda? Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu wychodzi naprzeciw tym pomysłom. Mamy bogatą ofertę skierowaną także do Was, zapracowanych, potrzebujących odskoczni, dorosłych.

Mamy dla Was dwie, szczególne, propozycje warsztatów: ceramiczne i ogólnoplastyczne. Zajęcia prowadzone są w ten sposób, że uczestnicy sami mogą zadecydować, nad czym chcą pracować, instruktorka niczego nie narzuca, jedynie podpowiada i pomaga, radzi, uczy konkretnych, wybranych, technik.

Na zajęciach ceramicznych uczestnicy poznają techniki pracy w glinie. Będą budować z wałków, tworzyć ceramikę z płatów gliny, stworzą płaskorzeźby i formy użytkowe. Wraz z pogłębianiem wiedzy o ceramice, wzrastać będzie poziom trudności wykonanych prac. Zabawa z gliną to świetny sposób, żeby odreagować stres. Może to być też jedna z form rehabilitacji, praca z gliną stwarza cenny dla dłoni opór, który przełamywany w pracy z nią staje się formą gimnastyki. Zajęcia odbywają się w poniedziałki w godzinach 18:00-20:00.

Z kolei zajęcia ogólnoplastyczne skierowane są do osób, które bardziej chcą poznać zasady technik malarskich na płótnie i tkaninach, szkła artystycznego. Te zajęcia są dla tych, którzy myślą o tym, żeby zacząć swoją przygodę z tworzeniem, ale nie wiedzą jeszcze, co sprawia im największą przyjemność i chcą wypróbować kilka różnych technik. Na zajęcia zapraszamy we wtorki w godzinach 16:30-19:30.

Daj sobie przyzwolenie, żeby przez chwilę poczuć się dzieckiem.

Zajęcia poprowadzi Anna Karatkiewicz.

Zapisy na zajęcia pod numerem telefonu 55 611 20 59 lub mailowo aleksandra.bednarczuk@swiatowid.elblag.pl