Symfonia Wielkiego Ekranu

Wind Band pod kierownictwem Dawida Baranowskiego zaprasza na wyjątkowe wydarzenie artystyczne: „Symfonię Wielkiego Ekranu”, koncert w niezwykłej obsadzie około bigbandowej, w całości poświęcony muzyce filmowej - zarówno polskiej, jak i światowej.

Na scenie sali koncertowej ZPSM w Elblągu wystąpią pedagodzy oraz studenci Akademii Muzycznej w Bydgoszczy i Gdańsku, a także utalentowani uczniowie szkoły muzycznej. Wspólnie zabiorą Państwa w muzyczną podróż przez niezapomniane dzieła kinematografii, prezentując barwne aranżacje tematów filmowych w mistrzowskim wykonaniu.

Terminy koncertów:

8 września 2025 r. - godz. 10:00 i 18:00

9 września 2025 r. - godz. 10:00 i 18:00

Miejsce: Sala koncertowa Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu, Ul. Romualda Traugutta 91. Wejściówki (cegiełki) do nabycia oraz informacje pod numerem telefonu: 667294026. Wsparcie muzyczne nad projektem: Alicja Sławińska - Grablewska, Piotr Baranowski i Paulina Sadło. Zapraszamy wszystkich miłośników muzyki i kina do wspólnego przeżywania magii wielkiego ekranu w muzycznej odsłonie.