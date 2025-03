SZ ON SZUM w Galerii EL

Wystawa "SZ ON SZUM" to site-specific instalacja dźwiękowa i przestrzenna, eksplorująca napięcie między bezpieczeństwem a wolnością, izolacją a odkryciem, kontrolą a doświadczeniem. Ada Kobusiewicz i Christian F. Schiller eksperymentują z przestrzenią Galerii EL przekształcając ją w monumentalny labirynt wykonany z miedzianych kabli. Artyści zapraszają widzów do fizycznego i sensorycznego przejścia przez strukturalny chaos szumu i elektrycznego napięcia.

𝐖𝐞𝐫𝐧𝐢𝐬𝐚𝐳̇ 𝐰𝐲𝐬𝐭𝐚𝐰𝐲: 𝟐𝟎.𝟎𝟑.𝟐𝟎𝟐𝟓, 𝐠𝐨𝐝𝐳.: 𝟏𝟖:𝟎𝟎 𝐖𝐲𝐬𝐭𝐚𝐰𝐚 𝐩𝐨𝐭𝐫𝐰𝐚 𝐝𝐨: 𝟎𝟒.𝟎𝟓.𝟐𝟎𝟐𝟓 𝐊𝐮𝐫𝐚𝐭𝐨𝐫𝐤𝐚: 𝐉𝐨𝐚𝐧𝐧𝐚 𝐌𝐢𝐞𝐫𝐳𝐞𝐣𝐞𝐰𝐬𝐤𝐚 Trzy główne elementy wystawy to labirynt, miedź i dźwięk. Labirynt od wieków symbolizuje zarówno poszukiwanie sensu, jak i ryzyko zagubienia. To figura dwuznaczna – jednocześnie ogranicza i prowadzi ku oświeceniu. W tej instalacji zyskuje dodatkowy wymiar – jest strukturą przewodzącą dźwięk i elektryczność, przestrzenią aktywną, która oddziałuje na odwiedzających nie tylko wizualnie, ale też poprzez dotyk i dźwięk. Miedź, jako materiał, pełni tu kluczową rolę. Jest przewodnikiem energii, medium przesyłu informacji i bodźców, elementem łączącym fizyczność z niewidzialnym. Jej elektryczne napięcie tworzy subtelną granicę między przestrzenią a ciałem, przypominając o nieustannym balansowaniu między bezpieczeństwem a ryzykiem, kontrolą a intuicją, bezpieczeństwem a wolnością. Dźwięk – biały szum – wypełnia przestrzeń wystawy, wzmacniając poczucie dezorientacji i immersji. To dźwięk obecny wszędzie, lecz często niezauważalny, kojący i zarazem przytłaczający. Przenika całą instalację, wyznaczając rytm odbioru, a jednocześnie sugerując refleksję nad nadmiarem bodźców i informacyjnym szumem współczesności. "SZ ON SZUM" to eksperyment z percepcją, w którym odbiorca nie jest tylko widzem, lecz częścią instalacji. To doświadczenie, w którym granice między dźwiękiem, materią i ciałem zostają zatarte. Czy w szumie odnajdziemy drogę, czy pozwolimy mu nas pochłonąć? Ada Kobusiewicz - polska artystka wizualna, na stałe mieszkająca w Grazu, w Austrii. Studiowała na Akademii Sztuk Pięknych w Granadzie/SP w latach 2005-2011 (Master Produkcja i Badania w Sztuce Współczesnej) i na Akademii Sztuk Pięknych w Nowym Sadzie/SRB (Master z Projektowania Światła). Od 2017 roku doktoryzuje się na Akademii Sztuk Pięknych w Bilbao/SP, praca doktorancka „Sztuka w przestrzeni publicznej: legalna, nielegalna, alegalna”. Swoje instalacje tworzy głównie w przestrzeni publicznej, pracując ze światłem i przestrzenią.

Christian F. Schiller – austriacki kompozytor eksperymentalny. Studiował na Uniwersytecie Muzyki i Sztuk Scenicznych w Grazu/AT w latach 1998-2004 u Gerda Kühra, Younghi Pagh-Paan i Georga Friedricha Haasa. Realizuje wiele różnych projektów w formie konceptualnych instalacji dźwiękowych, koncertów, spektakli i współpracy z różnymi międzynarodowymi artystami i zespołami. Projekt jest częścią Festiwalu BWA Europa organizowanym i współfinansowanym przez Narodowe Centrum Kultury i Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w ramach obchodów Polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.

