Szarady z kulturą

CSE „Światowid” w Elblągu zaprasza dzieci i młodzież do wzięcia udziału w podróży w czasie! 27.11.2023 roku w godz. 10:00-13:00 odbędą się Szarady z kulturą, podczas których zabierzemy uczestników do lat 90-tych, których symbolem są m.in. popularne wówczas teleturnieje emitowane w telewizji publicznej i prywatnej. Niektóre zostały z nami do dziś, inne wspominamy z wielkim sentymentem.

Wydarzenie będzie niepowtarzalną okazją dla młodego pokolenia do zapoznania się z klasykami minionej epoki. Uczestnicy wezmą udział w wielu grach i teleturniejach, indywidualnie oraz drużynowo. Przygotowane gry będą nawiązywały formułą do znanych

i lubianych teleturniejów m.in. Koło Fortuny, Milionerzy, Krzyżówka 13-latków, Familiada, Jeden z dziesięciu czy Jaka to melodia. Większość pytań i zadań będą nawiązywały do szeroko pojętej kultury. Uczestnikami mogą być uczniowie szkół podstawowych (klasy V-VIII) oraz szkół ponadpodstawowych. Zapraszamy całe klasy (formuła gier pozwoli na zaangażowanie jak największą liczbę uczestników). Na zwycięzców czekają nagrody: bony podarunkowe, gadżety, gry planszowe itp. Szczegóły Szkoły podstawowe: 1. Kwadrat Fortuny 2. Jaka to nutka? 3. Krzyżówka nastolatków Szkoły ponadpodstawowe: 1. Jeden z piętnastu 2. Bilionerzy 3. Szkoliada Zgłoszenia przyjmujemy do 21 listopada 2023 roku, drogą telefoniczną lub mailową

(55) 611-20-89 agnieszka.tkaczuk@swiatowid.elblag.pl lub agnieszka.jankowska@swiatowid.elblag.pl. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu