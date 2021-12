Szybciej, wyżej, mocniej. Kultura (fizyczna) na muzealnej wystawie

Od czwartku 16 grudnia w elbląskim muzeum można oglądać wystawę „Citius Altius Fortius – Szybciej Wyżej Mocniej. Odznaczenia sportowe ze zbiorów Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu”. Z uwagi na wprowadzone obostrzenia odstąpiono tym razem od organizacji tradycyjnego wernisażu, bezpośrednio udostępniając ekspozycję do zwiedzania.

Wśród licznych obiektów pozyskiwanych do muzealnych kolekcji pojawiają się medale i odznaczenia sportowe oraz inne przedmioty związane z szeroko rozumianą kulturą fizyczną. Do tej pory ta kategoria zbiorów nie stała się przedmiotem osobnej wystawy. Z całą pewnością jednak są to artefakty warte zaprezentowania. W kolekcji tej znajdziemy - obok najbardziej niedocenianych medali z okresu PRL - również obiekty przedwojenne (najstarsze odznaczenie pochodzi z 1901 roku), związane zarówno z zawodami sportowymi, jak i poszczególnymi stowarzyszeniami, aktywnymi w Elblągu i okolicach.

Na wystawie po raz pierwszy zostanie zaprezentowany album z 1915 roku, dokumentujący aktywność dawnego elbląskiego klubu wioślarskiego. Obiekt został pozyskany do zbiorów Muzeum w 2020 roku dzięki inicjatywie administratorów facebookowej grupy Zdjęcia Elbląga.

Tytuł ekspozycji nawiązuje do dewizy nowożytnego ruchu olimpijskiego, użytej po raz pierwszy przez barona Pierre’a de Coubertin. Kuratorem wystawy jest Paweł Wlizło, adiunkt ds. inwentaryzacji i digitalizacji zbiorów w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Elblągu.

Zapraszamy do zwiedzania.