"Szymborska Muzycznie" to niesamowity koncert łączący muzykę z poezją najwybitniejszej polskiej poetki - Wisławy Szymborskiej. Z okazji 100 lecia obchodów urodzin noblistki powstał cykl pieśni do jej poezji.

Do literackiego świata w drugiej części koncertu przeniesiemy się za sprawą kompozycji Bartosza Smorągiewicza - klarnecisty i saksofonisty, który także wystąpi podczas tego wieczoru.

Poezję wyśpiewa dla nas Rafał Grozdew, którego głos z pewnością oczaruje najbardziej wysmakowane gusta muzyczne.

Wieczór rozpoczniemy koncertem instrumentalnym na klarnet w wykonaniu muzyków EOK i Bartosza Smorągiewicza, inspirowanym muzyką klezmerską, który powstał w ramach Stypendium MKiDN.

Będzie to koncert programowy do wiersza, jednego z najważniejszych poetów żydowskich z okresu okupacji, Władysława Szlengela – „Kontratak”, odwołujący się do wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim w 1943 roku.

Wszystko to przy akompaniamencie naszych znakomitych muzyków Elbląskiej Orkiestry Kameralnej pod kierownictwem Mieczysława Ungera.

To będzie nastrojowy i poruszający wieczór.

Serdecznie zapraszamy!

21.10.2023, sobota, 19:00

Szymborska Muzycznie

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu

Wykonawcy:

Mieczysław Unger - dyrygent

Rafał Grozdew - wokal

Bartosz Smorągiewicz - klarnet, elektornika (syntezatory)

Elbląska Orkiestra Kameralna

W programie m.in.

Koncert na klarnet i orkiestrę kameralną.

Pieśni do wierszy Wisławy Szymborskiej na głos tenorowy, orkiestrę kameralną i elektronikę (syntyzatory).

Bilety: 50 zł normalny / 40 zł ulgowy / 25 zł studencki

Bilety online dostępne na stronie.

Bilety Rodzinne, Rodzinne PLUS oraz Grupowe - do nabycia wyłącznie w Kasie EOK.

Karnet na dwa koncerty październikowe: 80 zł normalny / 60 zł ulgowy

Karnety dostępne wyłącznie w Kasie EOK.

Rezerwacje: Biuro Koncertowe: Ratusz Staromiejski, pokój 301; telefon: 55 237 47 49, 513 095 840; e-mail: biuro@eok.elblag.eu

Sprawdź Strefę Nowych Tanich Biletów oraz zniżki z Kartą Dużej Rodziny.