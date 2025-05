Mieszkańcy nie chcą wiatraków (wracamy do tematu)

Firma EDP Renewables, czwarty co do wielkości producent energii odnawialnej na świecie, zapowiedział ulokowanie 22 turbin wiatrowych na terenie gminy Pasłęk. Projekt przedstawił władzom gminy podczas sesji 30 września ubiegłego roku.

Jako plusy dla gminy, które miałaby przynieść ta inwestycja, wymieniano wówczas wpływy z podatków.

- Szacujemy, że średniorocznie od jednej turbiny będzie to 200 tys. zł. Inne środki finansowe, jakie trafiają do gminy, to te na inwestycje w drogi. Turbiny należy dowieźć na plac budowy, musimy zmodernizować część dróg, aby móc zgodnie z prawem je przetransportować – wyjaśniali podczas sesji przedstawiciele EDP Renewables.

Jednak mieszkańcy Kronina i Zielonki Pasłęckiej sprzeciwiają się budowie farmy wiatrowej na terenie ich sołectw. Złożyli w tej sprawie protest do władz Pasłęka. Podpisało go 400 osób. O tej sprawie pisaliśmy już pod koniec kwietnia. Mieszkańcy wyrazili w nim swoje obawy odnośnie negatywnego oddziaływania wiatraków usytuowanych w pobliżu ich domów i sprzeciwiają się ich budowie oraz wnoszą o uwzględnienie ich głosu przy ewentualnym planowaniu budowy turbin na terenie ww. sołectw.

Urzędnicy uspokajają mieszkańców i wyjaśniają, że żadne decyzje dotyczące lokalizacji turbin wiatrowych na terenie gminy Pasłęk jeszcze nie zapadły.

Dodajmy, że w listopadzie ubiegłego roku pasłęccy radni podjęli uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod lokalizację odnawialnych źródeł energii. Nie będzie ona jednak dalej procedowana.

- Część terenu planowanego do objęcia opracowaniem planu wchodzi bowiem w obszar nowych stref, w których obowiązują zakazy lokalizacji tego typu przedsięwzięć. Dotyczy to' m. in. terenów wykorzystywanych na potrzeby lotnictwa wojskowego (MRT- Military Route) oraz obszarów planowanego przebiegu sieci elektroenergetycznych wysokich napięć. Inwestor tego przedsięwzięcia, spółka EDP Renewables Polska z siedzibą w Warszawie, został zobowiązany do przedstawienia nowego przebiegu granic planowanego opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uwzględniającego wskazane ograniczenia. Nowy wniosek powinien również odzwierciedlać wewnętrzne uzgodnienia inwestora przeprowadzone z firmą Qair Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu, która także wystąpiła o możliwość procedowania podobnych przedsięwzięć na terenach fragmentów obrębów ewidencyjnych Awajki, Dargowo, Drulity, Marzewo, Piniewo, Rydzówka, Wakarowo oraz Zielonka Pasłęcka w gminie Pasłęk – wyjaśnia burmistrz Pasłęka.