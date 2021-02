Tańcujące smyczkowanie. Koncerty familijne EOK

Jak dźwiękowe harce, to tylko z EOK! Zwłaszcza 15 lutego, gdy Orkiestra, na swoim profilu facebookowym, dwukrotnie zaprosi najmłodszych i ich rodziców do swawoli w rytm przeróżnych tańców. Czego tam nie będzie – zacznie się od wytwornego walca, ale EOK szybko zwiększy tempo, porywając młodych melomanów do oberka.

Przez moment poczujemy się też niczym na trampolinie - spod smyczków popłynie najskoczniejsza pod słońcem polka. Do tego garść, a nawet kopalnia, ciekawostek o instrumentach – szykuje się istne smyczkowe szaleństwo. Wykonawcy: Aleksandra Ostrowska - prowadzenie Elbląska Orkiestra Kameralna W programie m.in. prezentacja instrumentów i hity muzyczne dla dzieci. Emisja koncertów, w formie live streamingu, odbędzie się 15 lutego (poniedziałek) o 11:30 i 12:00 na profilu facebookowym Elbląskiej Orkiestry Kameralnej.

