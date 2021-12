Taneczne święta z EOK

Christmas Joy - to tytuł dzisiejszego (11 grudnia) koncertu, który odbył się w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych. Karolina Leszko, zespół Ariela Ludwiczaka i Elbląska Orkiestra Kameralna zabrali melomanów w podróż po świątecznej – polskiej i zagranicznej - muzyce. Zobacz zdjęcia.

Karolina Leszko wystąpiła dziś nie tylko w roli wokalistki, ale – co sama podkreśliła – także konferansjerki. Z pewnością nie można odmówić jej nie tylko umiejętności śpiewania, ale także humoru i energii, które z powodzeniem przeniosła na publiczność, często wchodząc z nią w interakcję.

- Dacie się namówić na wspólne śpiewanie? - pytała publiczność. Publiczność, chwilami nieśmiało, chwilami odważniej, ale dała się namówić.

- Zastanawiam się, co będzie, jak zaczniecie tańczyć – chwaliła śpiew widowni artystka. Dodajmy, że Karolina Leszko do tej pory na scenie występowała m.in. z Hanną Banaszak, Justyną Steczkowską, Stanisławem Soyką oraz Jackiem Wójcickim. Znana jest także z programów „The Voice of Poland” oraz „Must Be the Music”

Na koncercie melomani mogli wysłuchać nie tylko kolęd w rodzaju „Cichej nocy”, ale utworów świątecznych w tym, powiedzmy, zachodnim, rozrywkowym i tanecznym wydaniu. Pod batutą Ariela Ludwiczaka wykonano „All I Want for Christmas is You”, „Santa Claus Is Comin' to Town” czy „Winter Wonderland”. Autorem koncertowych aranżacji jest pianista i kompozytor Artur Jurek. Wraz z nim wystąpili Darek Herbasz (saksofon tenorowy), Jarek Stokowski (gitara basowa), Grzegorz Lewandowski (perkusja). Gwoli kronikarskiego obowiązku dodajmy, że artyści z tym repertuarem wystąpili dziś przed publicznością dwukrotnie, o godz. 16 i 19.

