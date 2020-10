The Little Pony - mały kucyk, duży problem

Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu wspólnie z Elbląskim Towarzystwem Kulturalnym zapraszają na kolejne spotkanie Sceny przy stoliku.

Agata, Daniel i Tomek, kochająca się rodzina, model 2+1. Rodzice pracują, wychowują dziecko, jeżdżą na wakacje. Wszystko jest dobrze i "normalnie" do momentu, kiedy Tomek pada ofiarą szkolnej przemocy. Chłopiec jest wykluczony z powodu swojego plecaka z popularnymi kucykami, który traktuje jak talizman. Sytuacja pogarsza się z dnia na dzień. Rodzice staną przed trudną decyzją: czy akceptować syna czy dopasować go do szkolnej społeczności.

Sztuka Paco Bezerry uznana została za najlepszy iberoamerykański tekst dramatyczny roku 2017. Dosadny, trudny, ale potrzebny ze względu na pytania, które stawia przed Widzami: o akceptację, tolerancję, zrozumienie.

Tekst przeczytają Magdalena Fennig i Piotr Szejn.

Zapraszamy na Dużą Scenę Teatru w poniedziałek 26 października o 18:30.

Wstęp: 5 zł

(prawa autorskie należą do Kiepenheuer Medien)