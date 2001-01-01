UWAGA!

----

The Nierobbers: koncert na rzece

 Elbląg, The Nierobbers: koncert na rzece

Do koncertów na tradycyjnej scenie jesteśmy przyzwyczajeni. Ale na scenie pływającej po rzece? W piątek 12 września zapraszamy do posłuchania piosenek grupy The Nierobbers, której sceną będzie Tryt.K - platforma Stowarzyszenia Kulturalnego Co Jest? pływająca po rzece Elbląg między mostami.

- Koncertu słuchać można z nabrzeży - od strony Przystani Grupy Wodnej, Starego Miasta lub z Mostu Wysokiego. W tej przestrzeni będziemy się poruszać. A jak komu przyjdzie ochota zapraszamy do wypożyczenia kajaków, rowerów wodnych i dołączenia do nas na wodzie - zaprasza Stowarzyszenie Co jest?
       The Nierobbers to zespół poruszający się w klimacie piosenki żeglarskiej, turystycznej i poetyckiej. Grupa jest laureatem wszystkich najważniejszych festiwali piosenki żeglarskiej i turystycznej w kraju oraz wielokrotnym zdobywcą Nagrody Publiczności. Wykonawca piosenki autorskiej - własne kompozycje i teksty to ich znak firmowy.
       Grupa ma w dorobku trzy płyty długogrające i występy na wszystkich najważniejszych festiwalach i imprezach żeglarskich i turystycznych w Polsce. Koncertują na terenie całego kraju spotykając się z gorącym przyjęciem publiczności. Białoruś, Ukraina, Dania i miesięczna trasa po Stanach Zjednoczonych i Kanadzie to zagraniczny dorobek zespołu.
       The Nierobbers tworzą: Tomasz Szuszkiewicz- gitara, śpiew; Marek Kańduła- gitara basowa, gitara, śpiew; Dariusz Myśliński- harmonijka ustna, mandolina, śpiewl Łukasz Zięba- skrzypce, śpiew

 

 

THE NIEROBBERS | koncert na rzece

12.09.2025 godz. 20:00

Nabrzeże rzeki Elbląg

Udział w koncercie bezpłatny

 

W przypadku złych warunków pogodowych koncert przeniesiony będzie do Przystań Cafe Grupy Wodnej lub na inny termin.

 

Koncert realizowany jest w ramach projektu Miasto.Gramy III współfinansowanego przez Samorząd Miasta Elbląg

Stowarzyszenie Co jest?

A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Kultura

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
A moim zdaniem...
Reklama
 