- Koncertu słuchać można z nabrzeży - od strony Przystani Grupy Wodnej, Starego Miasta lub z Mostu Wysokiego. W tej przestrzeni będziemy się poruszać. A jak komu przyjdzie ochota zapraszamy do wypożyczenia kajaków, rowerów wodnych i dołączenia do nas na wodzie - zaprasza Stowarzyszenie Co jest?

The Nierobbers to zespół poruszający się w klimacie piosenki żeglarskiej, turystycznej i poetyckiej. Grupa jest laureatem wszystkich najważniejszych festiwali piosenki żeglarskiej i turystycznej w kraju oraz wielokrotnym zdobywcą Nagrody Publiczności. Wykonawca piosenki autorskiej - własne kompozycje i teksty to ich znak firmowy.

Grupa ma w dorobku trzy płyty długogrające i występy na wszystkich najważniejszych festiwalach i imprezach żeglarskich i turystycznych w Polsce. Koncertują na terenie całego kraju spotykając się z gorącym przyjęciem publiczności. Białoruś, Ukraina, Dania i miesięczna trasa po Stanach Zjednoczonych i Kanadzie to zagraniczny dorobek zespołu.

The Nierobbers tworzą: Tomasz Szuszkiewicz- gitara, śpiew; Marek Kańduła- gitara basowa, gitara, śpiew; Dariusz Myśliński- harmonijka ustna, mandolina, śpiewl Łukasz Zięba- skrzypce, śpiew

THE NIEROBBERS | koncert na rzece

12.09.2025 godz. 20:00

Nabrzeże rzeki Elbląg

Udział w koncercie bezpłatny

W przypadku złych warunków pogodowych koncert przeniesiony będzie do Przystań Cafe Grupy Wodnej lub na inny termin.

Koncert realizowany jest w ramach projektu Miasto.Gramy III współfinansowanego przez Samorząd Miasta Elbląg