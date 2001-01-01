„To jest spojrzenie mężczyzn na mężczyzn”

"Zamek na piasku" to tytuł najnowszej wystawy zbiorowej, której otwarcie odbyło się w czwartek (25 września) w Galerii El. Artyści próbują w niej opowiedzieć o obliczach męskości. - Główną osią jest tu spojrzenie mężczyzn na mężczyzn, czyli trochę autokrytyczne spojrzenie na to, czym jest współczesna męskość i w jaki sposób ulega transformacjom - mówił podczas wernisażu jeden z kuratorów wystawy Michał Zawada. Zdjęcia.

Wystawa zbiorowa „Zamek na piasku” gościła już w bytomskim Centrum Sztuki Współczesnej Kronika, od 25 września do 16 listopada można ją oglądać w Centrum Sztuki Galeria El. W całości poświęcono ją zagadnieniu męskości, na którą artyści spoglądają z wielu różnych perspektyw. Kuratorzy wystawy: Szymon Kobylarz, Kamil Kukla, Michał Zawada (obecni na wernisażu) oraz Filip Rybkowski i Michał Sroka zauważają, że pojęcie męskości wymaga ponownego zdefiniowania.

- Mamy świadomość, że dotykamy tylko fragmentarycznie tego zagadnienia. Główną osią jest tu spojrzenie mężczyzn na mężczyzn, czyli trochę autokrytyczne spojrzenie na to, czym jest współczesna męskość i w jaki sposób ulega transformacjom. Odnosimy się głównie do tradycyjnego, patriarchalnego, często toksycznego modelu, który poddawany jest cały czas negocjacjom, zmienia się, a zmiany paradoksalnie zawdzięcza myśli feministycznej – mówił podczas wernisażu Michał Zawada.

- Wystawa "Zamek na piasku" pozwala wybrzmieć części głosów, które snują opowieść o męskim podmiocie. Przepracowuje mityczne wyobrażenia o zdobywcach, wojownikach, opancerzonych ciałach, nie odwracając się od płynnych tożsamości i cielesności delikatnej i naznaczonej traumą. Posługując się kategorią pancerza i twierdzy, oddzielających pozornie zintegrowaną tożsamość od potencjalnych zagrożeń, snujemy refleksję na pograniczu krytyki i afirmacji. Artyści śledzą wzajemne powiązania pomiędzy aktami przemocy i aktami troski, potrzebą kontroli a bezsilnością, wykluczeniem a poszukiwaniem wspólnoty. Męskościom przyglądają się z perspektyw cielesności i seksualności, emocjonalności, wychowania, relacji międzyludzkich, pracy i kryzysów – czytamy w kuratorskim opisie wystawy.

𝐀𝐮𝐭𝐨𝐫𝐳𝐲: 𝐌𝐢𝐜𝐡𝐚ł Ł𝐮𝐜𝐳𝐚𝐤, 𝐏𝐢𝐨𝐭𝐫 𝐆𝐫𝐨𝐦𝐧𝐢𝐚𝐤, 𝐀𝐧𝐝𝐫𝐳𝐞𝐣 𝐓𝐨𝐛𝐢𝐬, 𝐎𝐬𝐤𝐚𝐫 𝐃𝐚𝐰𝐢𝐜𝐤𝐢, 𝐉𝐞𝐫𝐳𝐲 𝐋𝐞𝐰𝐜𝐳𝐲𝐧́𝐬𝐤𝐢, 𝐆𝐫𝐳𝐞𝐠𝐨𝐫𝐳 𝐒𝐳𝐭𝐰𝐢𝐞𝐫𝐭𝐧𝐢𝐚, 𝐊𝐚𝐦𝐢𝐥 𝐊𝐮𝐤𝐥𝐚, 𝐊𝐫𝐲𝐬𝐭𝐢𝐚𝐧 𝐓𝐫𝐮𝐭𝐡 𝐂𝐳𝐚𝐩𝐥𝐢𝐜𝐤𝐢, 𝐒𝐳𝐲𝐦𝐨𝐧 𝐊𝐨𝐛𝐲𝐥𝐚𝐫𝐳, 𝐅𝐢𝐥𝐢𝐩 𝐑𝐲𝐛𝐤𝐨𝐰𝐬𝐤𝐢, 𝐍𝐨𝐫𝐦𝐚𝐧 𝐋𝐞𝐭𝐨, 𝐌𝐢𝐜𝐡𝐚ł 𝐙𝐚𝐰𝐚𝐝𝐚, 𝐌𝐢𝐜𝐡𝐚ł 𝐒𝐫𝐨𝐤𝐚, 𝐃𝐨𝐦𝐢𝐧𝐢𝐤 𝐑𝐢𝐭𝐬𝐳𝐞𝐥, 𝐌𝐚𝐫𝐜𝐢𝐧 𝐃𝐮𝐝𝐞𝐤