Trauma Trip Trio wystąpi w pracowni TONIEZIEMIA w Elblągu

W piątek, 4 grudnia 2026 roku o godz. 20:00, w otwartej pracowni artystycznej TONIEZIEMIA w Elblągu odbędzie się koncert formacji Trauma Trip Trio.

Trauma Trip Trio to punk-jazzowy zespół wywodzący się z Łodzi, który powstał w środowisku Akademii Muzycznej. Formację połączyła potrzeba poszukiwania własnego języka muzycznego, wykraczającego poza schematy i konwencje głównego nurtu.

Twórczość tria to nieoczywiste połączenie punkowej energii, metalowej surowości i jazzowej improwizacji. Muzycy eksperymentują z rytmem, brzmieniem i formą, swobodnie przemieszczając się między gatunkami. Ich koncerty to przestrzeń muzycznych poszukiwań, w których trudno przewidzieć, dokąd zaprowadzi kolejny dźwięk.



Zespół tworzą:

- Milena Handszu – saksofon

- Artur Kuś – perkusja

- Szymon Jarzmus – gitara basowa



Koncert odbędzie się w pracowni TONIEZIEMIA przy ul. Hetmańskiej 11/10 w Elblągu. Organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych muzycznymi eksperymentami i brzmieniami wymykającymi się gatunkowym podziałom. Wstęp: minimum 20 zł.