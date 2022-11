Trawa, wosk i Wszechświat. Nowa wystawa w Galerii El

W czwartek (17 listopada) w Galerii El odbył się wernisaż wystawy prac Mirosława Maszlanki. Wiklina, źdźbła trawy, wosk to główne materiały, z których powstają prace tego artysty. Zobacz zdjęcia.

Mirosław Maszlanko ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie; dyplom uzyskał na Wydziale Malarstwa pod kierunkiem prof. Stefana Gierowskiego, aneks z rzeźby u prof. Adama Myjaka. Od wielu lat zajmuje się tworzeniem efemerycznych konstrukcji wpisujących się w działania artystyczne land artu i sztuki site-specific. Przez wiele lat mieszkał na Mazowszu, w ostatnim czasie powrócił w rodzinne strony i mieszka w Marwicy. W swojej twórczości artysta używa materiałów naturalnych: trzciny, trawy, wikliny, słomy (wcześniej kamienia, sznurów skórzanych, konopi). Z tych materiałów powstają efemeryczne, wręcz poetyckie obiekty, a jednocześnie nowoczesne artystyczne i bardzo związane z miejscem ich tworzenia.

- Tworzenie projektu we wnętrzu Galerii El jest dla mnie zaszczytem i wyróżnieniem. Jest to miejsce jedyne w Polsce, jeżeli chodzi o wielkość, atmosferę i architekturę. To miejsce narzuca pewien specyficzny rodzaj myślenia o przestrzeni. Starałem się wsłuchać w informacje jakie przekazuje ta architektura - mówi Mirosław Maszlanko.

Główna praca jaką możemy oglądać na wystawie - Estuarium - stworzona jest z trawy i wosku. - Jest to trawa o nazwie trzęślica modra, łączona jest tu woskiem i osadzona na miseczkach z jabłoni. Druga z prac to Peryhelium. Pojęcie to oznacza najbliższą odległość ciała niebieskiego od Słońca. Jest to pewien rodzaj rozważania kosmologicznego, mojego wyobrażenia na temat prawideł, idei orbitalnych jakie występują we Wszechświecie, którego częścią jesteśmy my - mówi artysta.

Uzupełnieniem wystawy jest prezentacja fotograficzna wybranych, dotychczasowych prac artysty, umiejscowionych w plenerze, na tle przyrody.

- Monumentalne obiekty stworzone z materiałów charakterystycznych dla artysty (wiklina, glina, trawa łączona woskiem, drewno) tworzą zwartą, ażurową konstrukcję. Umiejscowione w Galerii EL swoją narracją nawiązują one do olbrzymiej, wertykalnej przestrzeni tego miejsca. Pojedyncze prace, w zestawieniu ze sobą, budują wzajemną relację i napięcia przestrzenne wnikając w otoczenie, w którym są umieszczone. Ich delikatność i efemeryczność (charakterystyczna dla prac Maszlanki), w kontraście z niemal 800-letnim dziedzictwem gotyku, jednocześnie ściera się i tworzy otaczającą przestrzeń, przenikając się wzajemnie. Obie materie negocjują swoje granice dokładnie w taki sam sposób, w jaki w estuarium przenikają się wody słone ze słodkimi, tworząc niepowtarzalny ekosystem - czytamy w opisie wystawy, której kuratorem jest Joanna Mierzejewska.

Wystawę Mirosława Maszlanki można oglądać w Galerii El do 5 lutego 2023 roku.