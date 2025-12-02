Trio Trzaska, Hadrych, Walicki w Krypcie

Stowarzyszenie Laboratorium Sztuki zaprasza do Klubu Krypta na koncert tria w składzie: Mikołaj Trzaska, Olo Walicki i Krzysztof Hadrych. To wyraziste osobowości, które tworzą spójny organizm brzmieniowy, cechujący się odwagą w poszukiwaniu nowych form, dialogu i improwizacji. Trio kieruje swoją twórczość do słuchaczy otwartych na poszukującą, kreatywną improwizację oraz świeże podejście do współczesnej muzyki kameralnej i jazzowej.

Mikołaj Trzaska - saksofonista, klarnecista basowy, szerszej publiczności znany jako kompozytor muzyki filmowej (Dom Zły, Drogówka, Róża, Wołyń, Pod Mocnym Aniołem, Kler Wesele II, Dom Dobry, Kos) i współzałożyciel formacji Miłość i Łoskot. Sztuki muzycznej uczył się u boku takich wybitnych artystów jak: Peter Brötzmann, Joe McPhee i Ken Vandermark. Występował ze znanymi jazzmanami prawie w całej Europie i USA.

Olo Walicki – kontrabasista i kompozytor. Twórca projektów OW Kaszebe, The Saintbox, Zespół Cieśni i Tańca. Komponuje do spektakli teatralnych i filmu. Związany ze środowiskiem trójmiejskich i warszawskich artystów sceny offowej. Debiutował w zespole Niebieski Lotnik z Jerzym Mazzollem i Jackiem Olterem. Przez wiele lat grał w zespołach Leszka Możdżera i z Kwartetem Zbigniewa Namysłowskiego. Współtworzył Łoskot, Szwagierkolaskę, grupę Oczi Cziorne i późny skład zespołu Miłość.

Krzysztof Hadrych - gitarzysta, kompozytor, producent muzyki elektronicznej. Oprócz prowadzenia audiowizualnego projektu TENTNO, jest członkiem Tomasz Chyła Quintet, Artificialice, Wojtczak/Gos/Hadrych, Maja Laura Septet, polsko-francuskiego duetu KREM, Świdrych. Jest absolwentem Akademii Muzycznej w Gdańsku, kształcił się w Rhythmic Music Conservatory w Kopenhadze pod okiem Tom'a Blancarte oraz Jacob'a Anderskov'a.

Czwartek, 4 grudnia, godz. 19. Wstęp wolny.

Wydarzenie zorganizowano przy wsparciu Samorządu Miasta Elbląg.