Trzy dni wielkich tanecznych emocji

21. edycja Międzynarodowego Festiwalu Tańca „Baltic Cup” zbliża się wielkimi krokami. Tegoroczna edycja rozpocznie się już 19 listopada. Od piątku do niedzieli na parkiecie w elbląskiej hali sportowo-widowiskowej przy al. Grunwaldzkiej prezentować się będą najlepsze pary taneczne w tańcach standardowych i latynoamerykańskich. Na to taneczne święto przyjadą zawodnicy z ponad dwudziestu krajów świata.

- Międzynarodowy Festiwal Tańca „Baltic Cup” to wyjątkowa szansa, aby zapoznać się z niezwykłym światem tańca i poczuć radość oraz energię, jakie z niego płyną – mówi Antoni Czyżyk, dyrektor Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. - Podczas zbliżającej się 21. edycji Międzynarodowego Festiwalu Tańca „Baltic Cup” nie zabraknie pasji i ogromnych emocji związanych z rywalizacją o miano najlepszych par tanecznych – dodał Antoni Czyżyk, dyrektor Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu.

Międzynarodowy Festiwal Tańca „Baltic Cup” po raz pierwszy zorganizowany został w Elblągu w 2000 r. Od tego czasu rozwija się, przybywa zawodników i towarzyszą mu turnieje rangi mistrzostw. Dzisiaj jest jednym z największych międzynarodowych festiwali tanecznych w naszym kraju, na który przyjeżdżają pary stanowiące europejską i światową czołówkę.

- Jestem bardzo szczęśliwy, że po rocznej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa, znów będziemy mogli przeżywać wielkie emocje związane z Międzynarodowym Festiwalem Tańca „Baltic Cup” – zauważa Antoni Czyżyk, dyrektor Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. – Jest to przecież bardzo ważne wydarzenie w świecie tanecznym, które od ponad dwóch dekad cyklicznie odbywa się w Elblągu. Jestem przekonany, że „Baltic Cup” będzie wyjątkowym wydarzeniem nie tylko dla uczestników, którzy zaprezentują swoje umiejętności zdobyte podczas całej kariery tanecznej, ale także dla publiczności, która zyska możliwość spędzenia czasu w świecie pełnym emocji, bez których my, tancerze i trenerzy, nie wyobrażamy sobie życia – podkreśla Antoni Czyżyk.

21. edycja Międzynarodowego Festiwalu Tańca „Baltic Cup” to impreza o ugruntowanej, wysokiej pozycji w tanecznym świecie. Z pewnością świadczy o tym fakt, że przy okazji jej organizacji odbędą się dodatkowe, wysokiej rangi turnieje taneczne. W tym roku będzie to kilka turniejów rankingowych WDSF (Światowej Federacji Tańca Sportowego), Polish Open Championships oraz co warte podkreślenia Mistrzostwa Świata w 10 Tańcach. Tak wysokiej rangi turnieje powodują, że sporą pracę podczas festiwalu w Elblągu będą mieli do wykonania również sędziowie. Na turnieju, podczas którego rozgrywane są zawody rangi WDSF, czyli Światowej Federacji Tańca Sportowego, tancerzy musi oceniać określona liczba sędziów z różnych krajów.

Podczas festiwalu, który odbędzie się w trzeci weekend listopada (19 – 21 listopada) publiczność będzie mogła podziwiać w akcji zarówno młodych, jak i dorosłych tancerzy. W hali sportowo-widowiskowej przy al. Grunwaldzkiej swoje taneczne umiejętności zaprezentuje kilkaset par, co daje blisko tysiąc startów, ponieważ niektórzy uczestnicy rywalizować będą w kilku kategoriach. Wśród zgłoszonych tancerzy są pary z całej Polski oraz z kilkunastu krajów świata. Z Elbląskiego Klubu Tańca „Jantar” wystartuje kilkudziesięciu tancerzy.

Przypomnijmy:

21. edycja Międzynarodowego Festiwalu Tańca „Baltic Cup” odbędzie się w dniach od 19 do 21 listopada w hali sportowo-widowiskowej przy al. Grunwaldzkiej 135.

Dostępne są już bilety, sprzedaż ruszyła 16 października. Co bardzo ważne do 10 listopada lub do wyczerpania puli biletów promocyjnych - nabywać je można w promocyjnej cenie 30 zł. Bilety promocyjne kupować można w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu.

Organizator MFT „Baltic Cup”: Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu; współorganizatorzy: Światowa Federacja Tańca Sportowego, Federacja Tańca Sportowego i Stowarzyszenie „Jantar”.

21. edycję Międzynarodowego Festiwalu Tańca „Baltic Cup” dofinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz zrealizowano przy współudziale finansowym Samorządu Miasta Elbląga.