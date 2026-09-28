„Trzy siostry” Czechowa na rozpoczęcie teatralnego sezonu

W piątek (2 października) w elbląskim teatrze odbędzie się premiera spektaklu „Trzy siostry” Czechowa w reżyserii Igora Gorzkowskiego. Przedstawienie otworzy sezon teatralny 2026/2027. Zobacz zdjęcia z próby.

„Trzy siostry” to dramat napisany przez Czechowa w 1901 r. Sztuka opowiada o życiu trzech sióstr mieszkających w mieście gubernialnym. Marzą one o wyrwaniu się z prowincji i zamieszkaniu w Moskwie. Czechow pisał swoje dzieło na przełomie wieków, w czasach, gdy stary porządek chylił się ku upadkowi. Twórcy elbląskiego spektaklu pokazują jednak, że „Trzy siostry” to utwór także współczesny.

- Tekst powstał w 1901 roku, natomiast my przenosimy te realia do Polski pod koniec lat 30. Ostatni akt rozgrywa się w naszej wersji w sierpniu 1939 roku. Relacje, które są wewnątrz tego świata, są wyczytane z Czechowa, postacie też są wywiedzione w zgodzie z autorem, natomiast to, że zmieniliśmy - te podstawowe założenia, jeżeli chodzi o przestrzeń i czas - to naprawdę bardzo zmienia ten dramat – mówi reżyser Igor Gorzkowski.

W spektaklu zobaczymy aż 13 aktorów. Za scenografię i kostiumy odpowiada Joanna Walisiak, a za ruch sceniczny Iwona Pasińska. Będzie to już 327. premiera w Teatrze im. Aleksandra Sewruka w Elblągu. Początek o godz. 19 (2 października) na Dużej Scenie.

Obsada: Patrycja Bukowczan, Magdalena Fennig-Rusinowska, Paulina Lubowiecka, Marta Masłowska, Marta Piętka, Dominik Bloch, Jakub Kondrat, Bartosz Mikulak, Lesław Ostaszkiewicz, Dariusz Siastacz, Marcin Tomasik, Filip Warot, Grzegorz Zinkiewicz.