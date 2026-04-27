Tu za brak modlitwy odbierano posiłek

Kościół św. Jerzego w Elblągu to średniowieczny zabytek, który przetrwał II wojnę światową bez poważniejszych zniszczeń. Najstarsze wzmianki o obiekcie pochodzą z 1340 roku. Był to kościół szpitalny, związany ze szpitalem Nowego Miasta Elbląga, przeznaczonym dla osób chorych na trąd oraz cierpiących na zaburzenia psychiczne, a później przytułek.

Świątynia miała skromny charakter i nie była bogato wyposażona w dzieła sztuki. W początkach swoich dziejów, utrzymywała się głównie dzięki darczyńcom i wsparciu rady miejskiej. Do dziś zachował się w niej drewniany, deskowany strop z barwnymi polichromiami z początku XVII wieku.

Obowiązki religijne podopiecznych szpitala

Jednym z obowiązków mieszkańców przytułku było uczestnictwo w modlitwach i nabożeństwach oraz przyjmowanie Komunii Świętej dwa lub trzy razy w roku. Nieusprawiedliwiona nieobecność była surowo karana, między innymi poprzez odebranie posiłku mięsnego. Wszystkie zasady zawiadujące życiem podopiecznych wynikały z tzw. ordynacji, która kładła nacisk na moralność i religijne funkcjonowanie placówki.

Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa

Wartość historyczna obiektu sprawiła, że został on zdigitalizowany przez Regionalną Pracownię Digitalizacji. Kościół został zeskanowany, wykonano również fotogrametrię, dzięki czemu powstał jego model 3D. Na stronie cyfrowewm.pl można obejrzeć zdjęcia świątyni, animację, przeczytać ciekawy opis oraz wysłuchać audiodeskrypcji.

Na podstawie modelu przygotowano wydruk w technologii 3D, który można zobaczyć na wystawie „Sacrum. Opowieść o kościołach Warmii i Mazur” trwającej w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid w Elblągu. Tam na zwiedzających czeka poddana mappingowi makieta Kościoła św. Jerzego, a wszystkie ciekawostki dotyczące historii kościoła przybliża głos lektora, odtwarzany z głośnika kierunkowego.

O wystawie Sacrum. Opowieść o kościołach Warmii i Mazur

Wystawa „Sacrum. Opowieść o kościołach Warmii i Mazur” to multimedialna podróż przez wieki historii regionu – od dawnych wierzeń, przez średniowieczne świątynie i czasy reformacji, aż po współczesną różnorodność religijną.

Ekspozycja łączy nowoczesne technologie, takie jak hologramy, projekcje, mapping oraz gry multimedialne, z tradycyjnymi artefaktami scenograficznymi, tworząc immersyjne, angażujące doświadczenie.

Wystawa czynna jest w każdą środę w godzinach 12:00–20:00. Osoby indywidualne mogą zwiedzać ją bez wcześniejszej rezerwacji, natomiast grupy zorganizowane mogą umówić się na wybrane terminy poprzez stronę internetową: https://www.cyfrowewm.pl/wydarzenia/3/wystawa-multimedialna-sacrum-opowiesc-o-kosciolach-warmii-i-mazur

Wystawę można zwiedzać nieodpłatnie.