Nowy Elbląg proponuje nowy Budżet Obywatelski

Inicjatywy ogólnomiejskie, projekty okręgowe i lokalne. Zakaz składnia projektów przez radnych. Działacze Ruchu Obywatelskiego Nowy Elbląg 2.0 napisali nowy projekt uchwały i nowy regulamin elbląskiego Budżetu Obywatelskiego. Co proponują?

Działacze Nowego Elbląga nie bawili się w zmiany dotychczas obowiązującej uchwały i napisali swój projekt. Proponują kilka bardzo rewolucyjnych zmian.

Trzy stopnie podziału Elbląga

Przede wszystkim wprowadzono trzy stopnie podziału Elbląga. Obecnie możemy głosować na projekty ogólnomiejskie i okręgowe, które są tożsame z okręgami wyborczymi do Rady Miejskiej. W projekcie Nowego Elbląga utworzono trzeci stopień – lokalny. W projekcie nie zdefiniowano, w jaki sposób miasto będzie podzielone na tym szczeblu. Podział Elbląga na szczeblu okręgowym i lokalnym mają być określone w załącznikach do regulaminu.

Wysokość Budżetu Obywatelskiego miałaby zostać zwiększona do 0,75 proc. budżetu miasta z ostatniego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasta Elbląg. Obecnie wynosi on 0,5 proc. Budżet Obywatelski na 2027 r. (przyjmowanie wniosków rusza dziś, 27 kwietnia) wynosi 5,65 mln zł (1,5 mln zł na inicjatywy ogólnomiejskie, po 860 tys. zł na projekty okręgowe i po 20 tys. zł na małe projekty). Gdyby projekt Nowego Elbląga obowiązywał dziś, do podziału byłoby 8,475 mln zł.

W projekcie uchwały zaproponowano, by 30 proc. przeznaczyć na projekty ogólnomiejskie, 60 proc na projekty okręgowe i 10 proc. na projekty lokalne. Pewną ciekawostką jest fakt, że pieniądze z puli lokalnych będą mogły być przerzucane na inne obszary lokalne w ramach tego samego okręgu, aż do wykorzystania pełnej sumy pieniędzy przeznaczonych na dany okręg. W projekcie uchwały wprowadzono kilka rozwiązań, które mają sprzyjać pełnemu wykorzystaniu pieniędzy z Budżetu Obywatelskiego i maksymalizacji ilości projektów realizowanych w jego ramach. Autorzy projektu zrezygnowali z tzw. „małych projektów” (do 20 tys. zł w ramach projektów okręgowych), które znamy z obowiązującej uchwały.

Jakie warunki?

Warto też zwrócić uwagę na proponowany opis wniosku składanego do Budżetu Obywatelskiego. Autorzy projektu proponują m.in. uzasadnienie, w tym opis potrzeb mieszkańców; szacunkowy koszt realizacji; wskazanie ogólnodostępności i zasad korzystania; informację o ewentualnych kosztach utrzymania w kolejnych latach. Warto zwrócić uwagę, że wymieniono też warunki, których niespełnienie będzie oznaczało dyskwalifikację projektu:

- projekt nie należy do zadań własnych Gminy Miasto Elbląg;

- zakłada odpłatność korzystania z projektu przez mieszkańców;

- jest sprzeczny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego lub narusza prawa osób trzecich;

- jest niezgodny ze strategiami, planami, politykami i programami Miasta oraz Wieloletnią Prognozą Finansową;

- zawiera treści uznawane powszechnie za obsceniczne, obraźliwe, wulgarne lub które mogą być odebrane jako społecznie naganne;

- gmina nie ma tytułu prawnego do nieruchomości niezbędnej do realizacji;

- zakłada wykonanie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania, z którego nie będzie można skorzystać bez wykonania dalszych jego elementów (etapów);

- przewiduje korzystanie ze wskazanego przez projektodawcę utworu, chyba że projekt zakłada co najmniej oświadczenie autora utworu, że wyraża on zgodę na nieodpłatne korzystanie z utworu przez Gminę Miasto Elbląg, w zakresie koniecznym do realizacji projektu lub przeniesienie na Gminę Miasto Elbląg autorskich praw majątkowych lub praw zależnych, a umowa w tym zakresie zostanie zawarta do dnia zakończenia oceny projektów;

- szacunkowy koszt przekracza kwotę przeznaczoną w Budżecie Obywatelskim

- zawiera wskazanie potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych;

- nie określa minimalnej ogólnodostępności w wymiarze co najmniej 25 godzin tygodniowo, pomiędzy godz. 6:00 - 22:00 – w przypadku projektów infrastrukturalnych, remontowych lub polegających na zakupie sprzętu lub urządzeń.

Wniosek może być skierowany do ograniczone j liczby odbiorców, ale wnioskodawca musi określić zasady rekrutacji. Wnioskodawca będzie mógł się odwołać do prezydenta ws. negatywnej decyzji dotyczącej niedopuszczenia wniosku do głosowania.

Autorzy proponują też takie rozwiązania jak potwierdzanie głosów oddanych elektronicznie za pomocą SMS, zakaz składania wniosków przez radnych oraz możliwość wycofania swojego głosu.

Cały projekt jest tutaj. Autorzy chcieliby go teraz poddać konsultacjom społecznym. Być może później zostanie złożony do Rady Miejskiej w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Naszych Czytelników zapraszamy do merytorycznej dyskusji w komentarzach na temat projektu.

Przypominamy też, że od dziś można składać do ratusza wnioski do Budżetu Obywatelskiego, które będą realizowane (w przypadku odpowiedniej liczby głosów) w przyszłym roku. Wnioski można składać 15 maja w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Elblągu oraz w Ratuszu Staromiejskim.