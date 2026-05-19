Twórcze Spotkania. Absolutne minimum

Galeria EL zaprasza na kolejne Twórcze Spotkania.

Wyobraź sobie, że jesteś w pracowni pełnej świeżo zaostrzonych kredek, kolorowych kartek, mazaków we wszystkich kolorach tęczy, farb, klejów... Jest dużo, różnorodnie i aż nie wiadomo za co złapać w pierwszej kolejności... A teraz wyobraź sobie, że dostajesz zadanie: użyć tylko jednego narzędzia do wykonania plastycznego zadania. Przyjmujesz wyzwanie?

Zaczniemy od tzw. zera: kartki i ołówka. Stopniowo, nieznacznie, wraz z kolejnymi zadaniami, dokładać będziemy środki wyrazu artystycznego. Nie zabraknie wyzwań przy których będzie trzeba przymknąć oko lub rysować nieprzerwaną linią. Na koniec czeka nas wyzwanie: zilustrowanie wybranego wydarzenia z życia. W ruch pójdzie ksero, powiększalnik, klej, nożyczki i słowa.

Prowadzenie: Helena Wojciechowska

Identyfikacja wizualna: Anna Gawron

*inspiracją do minimalistycznego warsztatu było kwietniowe spotkanie podczas którego prowadząca, Helena Wojciechowska, obiecała uroczyście uczestniczkom, że już nigdy nie zabroni im używać wszystkich materiałów plastycznych,jakie są w pracowni. Jak widać- przekornie zmieniła zdanie i rzuca wyzwanie.

Kiedy: 23 maja 2026 roku, sobota

Godzina: 12:00 – 14:00

Cena: 20 zł / osoba

Dla kogo: dla dorosłych 60+

Zapisy: e-mail helena@galeria-el.pl lub SMS: 532 885 931. W treści prosimy wpisać: “Twórcze spotkania MAJ”, imię i nazwisko, wiek oraz numer telefonu.