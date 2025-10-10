Twórcze spotkania w Galerii EL

Podczas warsztatu każdy z uczestników wykona autorskiego mikrozina. Pracować będziemy m.in. w technice frotażu, odbijając detale architektoniczne obecne w Galerii EL. Przestrzeń galerii stanie się naszą matrycą, z której wydobędziemy kształty i faktury. Na warsztacie przećwiczymy budowanie narracji wizualnej oraz poznamy podstawowe pojęcia drukarskie. Każdy z uczestników powieli swojego zina przy użyciu ksero.

Warsztat nawiązuje do „Notatnika robotnika sztuki” (pierwszego zina wydanego w Europie), który dokumentował działania artystyczne Galerii EL w latach 1972–73, oraz do wystawy Marty Jabłońskiej „Cechy wspólne, cechy wyjątkowe: W ukryciu wymachuję rękoma”.

____________________

Ania Gawron – zajmuje się projektowaniem graficznym, ilustracją i ceramiką. Ukończyła Grafikę na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, gdzie obecnie pracuje jako asystentka w Pracowni Książki i Grafiki Wydawniczej. Na koncie ma liczne współprace projektowe przy tworzeniu opraw wizualnych wystaw i wydarzeń kulturalnych. Bierze udział w wystawach, akcjach artystycznych, targach sztuki i designu, a także prowadzi warsztaty plastyczne dla dzieci i dorosłych.

Kiedy: 18 października 2025 roku, sobota

Godzina: 12:00 – 15:00

Cena: 20 zł / osoba

Prowadzenie: Anna Gawron

Dla kogo: dla dorosłych oraz młodzieży 15 +

Miejsce: Pracownia – galeria Laboratorium, Galeria EL, ul. Kuśnierska 6

Zapisy: helena@galeria-el.pl, SMS: 532 885 931. W treści prosimy wpisać: „Twórcze Spotkania październik”, imię, nazwisko i numer telefonu

Wysyłanie wiadomości nie jest równoznaczne z uczestnictwem w warsztatach – jest nim otrzymanie od nas wiadomości z potwierdzeniem.