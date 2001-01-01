Tytani jazzu na sesji w Krypcie

Darek Herbasz, fot. Jurek Bartkowski

Przed rozpoczęciem Jesieni Jazzowej w Elblągu, miłośnicy tego gatunku muzyki będą mogli spotkać się w Klubie Krypta na improwizacjach jazzowych jeszcze we wrześniu. Dzięki finansowaniu Stowarzyszenia Kulturalnego Co Jest? zaplanowane są dwa wieczory jam session - 11 i 25 września.

W najbliższy czwartek zagrają znani polscy artyści jazzowi, kompozytorzy, wykładowcy: Darek Herbasz - saksofon tenorowy, Piotr Kułakowski - kontrabas, Artur Jurek - pianino i Tomek Sowiński - perkusja. Stowarzyszenie Kulturalne Co Jest? i Klub Środowisk Twórczych Krypta serdecznie zapraszają. Czwartek, 11 września o godz. 19 - wstęp wolny.

Stowarzyszenie Kulturalne Co Jest? i Klub Środowisk Twórczych Krypta