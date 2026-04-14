Uczniowie ZSTI z prezentem dla MAH

Uczniowie Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Elblągu przekazali Muzeum Archeologiczno-Historycznemu wyjątkową kolekcję pamiątek, które przez lata trafiały do szkoły dzięki zaangażowaniu kolejnych roczników młodzieży. Zgromadzone przedmioty, często przynoszone z domów rodzinnych, stanowią dziś cenne świadectwo minionych dekad.

Większość eksponatów pochodzi z okresu PRL, jednak w zbiorze znajdują się również znacznie starsze obiekty, niektóre datowane na przełom XIX i XX wieku. Wśród przekazanych przedmiotów możemy znaleźć m.in. zabytkowe lampy naftowe, naczynia, ozdoby, wagę oraz zegar – rzeczy codziennego użytku, które dziś stanowią interesujące źródło wiedzy o przeszłości.

Bardzo cieszy nas współpraca ze Szkołą, zaangażowanie uczniów w pielęgnowanie historii oraz fakt, że dostrzegają oni wartość w przedmiotach pozornie zwyczajnych i często niedocenianych.

Rok 2026 jest dla Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych szczególny, ponieważ szkoła obchodzi jubileusz 80-lecia swojego istnienia. Z tej okazji składamy całej społeczności szkolnej życzenia dalszych sukcesów, nieustającej pasji do odkrywania i przekazywania wiedzy oraz kolejnych pięknych kart w historii szkoły.