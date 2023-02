W muzycznym świecie Góreckich. EOK & Jacek Rogala

Gdzie dwóch Góreckich, tam Elbląska Orkiestra Kameralna! Już w kwietniu kameraliści zmierzą się w elbląskim Ratuszu Staromiejskim z twórczością ojca – Henryka Mikołaja i syna – Mikołaja Piotra.

Dwa kompozytorskie pokolenia, dwie wrażliwości muzyczne, jeden cel: trafić ze swoimi utworami do melomanów pod każdą szerokością geograficzną. W tym do elblążan, więc muzyków EOK czeka nie lada zadanie. I choć koncert odbędzie się 1 kwietnia, kameraliści podejdą do tego wyzwania, jak zawsze, z najwyższym profesjonalizmem. Ale, ale – nie zabraknie też momentów z przymrużeniem oka, o co zadba, stojący za dyrygenckim pulpitem, Jacek Rogala. W roli solistki Paula Preuss.

1 kwietnia (sobota), godz. 19

Ratusz Staromiejski w Elblągu

Wykonawcy:

Jacek Rogala - dyrygent

Paula Preuss - skrzypce

Elbląska Orkiestra Kameralna

W programie m.in.

M. P. Górecki – Concerto-Notturno op. 13

na skrzypce i orkiestrę smyczkową

H. M. Górecki - Trzy utwory w dawnym stylu

K. Penderecki – Chaccone in memoriam Giovanni Paolo II z Polskiego Requiem

Rezerwacje:

Biuro Koncertowe, Ratusz Staromiejski, tel. 55 237 47 49, 513 095 840, biuro@eok.elblag.eu

Bilety: 40 zł (normalny), 30 zł (ulgowy). Bilety można również nabyć online, na stronie.

Sprawdź zniżki z Elbląską Kartą Dużej Rodziny

Patron medialny płyty EOK „Weinberg-Czarnecki”: TVP Kultura

Sponsorzy Elbląskiej Orkiestry Kameralnej: Meble Wójcik, Lasy Państwowe, Gmina Elbląg

Elbląska Orkiestra Kameralna zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze