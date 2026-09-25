W świecie Wielkiego Brata

Książka „Rok 1984” George’a Orwella do dzisiaj budzi emocje i skłania do refleksji na temat władzy i kontroli. 24 września mieliśmy okazję przyjrzeć się inspirowanym tym dziełem projektom artystycznym z Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi w ramach konkursu „Orwell’s World”. Zobacz zdjęcia.

Wernisaż odbył się w Bibliotece Elbląskiej na ulicy Świętego Ducha 3. Po wystawie oprowadzała nas Agnieszka Kowalska–Owczarek, artystka i pracowniczka łódzkiego muzeum.

Projekty wykonano używając różnych technik, w tym kaligrafii, odbicia lustrzanego, gry cieni czy nawet kodów QR. Powtarzającym się motywem były oczy, nawiązujące do książkowego Wielkiego Brata oraz łańcuchy, symbolizujące niewolę. Każda z prac w inny sposób przedstawiała dzieło Orwella, dając odbiorcom pole do interpretacji. Część z nich zaprezentowano w gablotach, a część można było obejrzeć z bliska.

- Z jednej strony chcemy korzystać ze zdobyczy technologii, ale ogromne masy danych są od nas pobierane – wyjaśniała Agnieszka Kowalska – Owczarek - Często nieświadomie się na to godzimy. Z jednej strony byśmy chcieli, żeby służby na coś reagowały, ale z drugiej strony nie chcemy przekazywać danych.

Artystka odniosła się również do mediów społecznościowych, które na stałe zadomowiły się we współczesnym świecie, zmieniając sposób patrzenia na kwestie wolności.

- Niektórzy się izolują, rezygnują z bycia w mediach społecznościowych, ale niektórzy są zmuszeni, na przykład ze względu na pracę. Można tu dużo jeszcze powiedzieć na temat wolności i prywatności – mówiła.

Konkurs będzie kontynuowany w kolejnych latach pod hasłem „NO LIMITS”. Więcej o konkursie i jego laureatach tutaj.