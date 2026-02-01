Walentynki w elbląskim teatrze

Lutowa odsłona „Sceny przy Stoliku” to wydarzenie, w którym literatura staje się pretekstem do czegoś znacznie większego. W tym roku udowadniamy, że 14 lutego (a u nas już 9) to nie tylko święto zakochanych, ale przede wszystkim dzień bliskości i rozmów.

Tego wieczoru teatralna scena zyska dwa wyjątkowe oblicza. Pierwszą będzie standardowa odsłona artystyczna - rozpoczniemy od nastrojowej podróży przez najpiękniejsze strofy polskiej i światowej poezji. W interpretacji elbląskich aktorów usłyszymy starannie wybrane wiersze o miłości - od klasycznego zachwytu Mickiewicza, przez zmysłowość Leśmiana i ironię Szymborskiej, aż po współczesną energię Rupi Kaur. Będzie to czas na wspólne wzruszenia, uśmiech i chwilę refleksji nad wielowymiarowością uczuć.

Po części artystycznej nie gasimy świateł, zmieniamy jedynie scenerię. Przeniesiemy się do kawiarenki teatralnej, by całkowicie zatrzeć granicę między artystą a widzem. Chcemy, aby „Scena przy Stoliku” stała się przestrzenią autentycznego dialogu. To idealna okazja, by w kawiarnianej atmosferze, przy aromatycznej kawie i herbacie wymienić się wrażeniami z lektury, poznać osoby o podobnej wrażliwości i zainteresowaniach, porozmawiać z aktorami -bez barier scenicznych.

Wierzymy, że teatr to najlepsze miejsce do nawiązywania trwałych więzi. Dlatego w te Walentynki zachęcamy Was do poszukiwania nie tylko wielkich porywów serca, ale także kompanów do wspólnych pasji i przyjaźni na lata. Niezależnie od tego, czy przyjdziesz z kimś bliskim, czy zupełnie sam - przy naszym „stoliku” zawsze znajdzie się dla Ciebie miejsce.

9 lutego 2026 r. godz. 17:00, Duża Scena, bilety w cenie 10 złotych w kasie i na stronie teatru. Na scenie: Irena Adamiak, Marta Masłowska, Dariusz Siastacz, Mikołaj Ostrowski.

Zarezerwuj wieczór na spotkanie, które może stać się początkiem nowej znajomości. Do zobaczenia 9 lutego!