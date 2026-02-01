Państwowa Agencja Atomistyki: To niewielkie przekroczenie tła promieniowania

- To, co jest istotne, to fakt, że mamy tu do czynienia z niewielkim przekroczeniem tła promieniowania, które naturalnie występuje w środowisku - podkreśliła Agnieszka Modrzejewska, rzeczniczka prasowa Państwowej Agencji Atomistyki, dodając, że "nie jest to sytuacja bardzo niestandardowa” - czytamy na portalu TVN24.pl. Na bardziej szczegółowe wyjaśniania w sprawie odpadów wykazujących promieniowanie gamma, które trafiły w sobotę (31 stycznia) do ZUO w Elblągu musimy poczekać do czasu, gdy będą znane wyniki pomiarów.

Jak podaje tvn24.pl, Agnieszka Modrzejewska, rzeczniczka prasowa Państwowej Agencji Atomistyki, potwierdziła, że agencja otrzymała informację od Zakładu Utylizacji Odpadów w Elblągu o podwyższonym poziomie promieniowania gamma jednej z partii odpadów. Podkreśliła, że została odpowiednio zabezpieczona.

- To, co jest istotne, to fakt, że mamy tu do czynienia z niewielkim przekroczeniem tła promieniowania, które naturalnie występuje w środowisku - zaznaczyła, dodając, że "nie jest to sytuacja bardzo niestandardowa”. - W związku z tym dyżurny polecił zastosowanie standardowych procedur. Zalecono przeprowadzenie pomiaru oraz identyfikację źródła promieniotwórczego - wyjaśniła rzeczniczka.

Poinformowała, że Państwowa Agencja Atomistyki czeka na wyniki tych pomiarów. - Mają one być przesłane do dyżurnego do spraw zdarzeń radiacyjnych - powiedziała.

- Natomiast jeśli chodzi o instytucje, które na terenie województwa mogą standardowo takie pomiary przeprowadzać, to jest to zależne od służb wojewody, ale najczęściej są to przedstawiciele Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej bądź też Państwowej Straży Pożarnej - wyjaśniła Modrzejewska.

Przypomnijmy, że o sprawie pisaliśmy w sobotę (31 stycznia), kiedy to UM w Elblągu podał, że do ZUO trafiły odpady, które wykazały promieniowanie gamma. Promieniowanie wykryto w trakcie standardowego pomiaru przez bramki dozymetryczne w ZUO, odpady zabezpieczono, a sprawą zajmuje się m.in. Centrum Atomistyki.

