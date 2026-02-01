UWAGA!

----

Państwowa Agencja Atomistyki: To niewielkie przekroczenie tła promieniowania

 Elbląg, Państwowa Agencja Atomistyki: To niewielkie przekroczenie tła promieniowania
fot. pixabay

- To, co jest istotne, to fakt, że mamy tu do czynienia z niewielkim przekroczeniem tła promieniowania, które naturalnie występuje w środowisku - podkreśliła Agnieszka Modrzejewska, rzeczniczka prasowa Państwowej Agencji Atomistyki, dodając, że "nie jest to sytuacja bardzo niestandardowa” - czytamy na portalu TVN24.pl. Na bardziej szczegółowe wyjaśniania w sprawie odpadów wykazujących promieniowanie gamma, które trafiły w sobotę (31 stycznia) do ZUO w Elblągu musimy poczekać do czasu, gdy będą znane wyniki pomiarów.

Jak podaje tvn24.pl, Agnieszka Modrzejewska, rzeczniczka prasowa Państwowej Agencji Atomistyki, potwierdziła, że agencja otrzymała informację od Zakładu Utylizacji Odpadów w Elblągu o podwyższonym poziomie promieniowania gamma jednej z partii odpadów. Podkreśliła, że została odpowiednio zabezpieczona.

- To, co jest istotne, to fakt, że mamy tu do czynienia z niewielkim przekroczeniem tła promieniowania, które naturalnie występuje w środowisku - zaznaczyła, dodając, że "nie jest to sytuacja bardzo niestandardowa”. - W związku z tym dyżurny polecił zastosowanie standardowych procedur. Zalecono przeprowadzenie pomiaru oraz identyfikację źródła promieniotwórczego - wyjaśniła rzeczniczka.

Poinformowała, że Państwowa Agencja Atomistyki czeka na wyniki tych pomiarów. - Mają one być przesłane do dyżurnego do spraw zdarzeń radiacyjnych - powiedziała.

- Natomiast jeśli chodzi o instytucje, które na terenie województwa mogą standardowo takie pomiary przeprowadzać, to jest to zależne od służb wojewody, ale najczęściej są to przedstawiciele Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej bądź też Państwowej Straży Pożarnej - wyjaśniła Modrzejewska.

Przypomnijmy, że o sprawie pisaliśmy w sobotę (31 stycznia), kiedy to UM w Elblągu podał, że do ZUO trafiły odpady, które wykazały promieniowanie gamma. Promieniowanie wykryto w trakcie standardowego pomiaru przez bramki dozymetryczne w ZUO, odpady zabezpieczono, a sprawą zajmuje się m.in. Centrum Atomistyki.

 

Więcej na TVN24.pl.

oprac. daw

A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Prasówka

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
A moim zdaniem... (od najstarszych opinii)
Reklama
 