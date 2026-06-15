„Wałkonie” – młodość, marzenia i lęk przed dorosłością

23 czerwca o godz. 18 Kino Światowid zaprasza na pokaz filmu „Wałkonie” Federico Felliniego. Będzie to pierwszy seans w ramach letniego przeglądu „FEDERICO FELLINI: ciao a tutti!”, podczas którego od czerwca do września widzowie będą mogli zobaczyć sześć kultowych dzieł jednego z najwybitniejszych twórców w historii kina europejskiego.

„Wałkonie” to pierwszy wielki sukces włoskiego reżysera i jeden z najważniejszych filmów w jego dorobku. Bohaterami obrazu jest grupa młodych przyjaciół mieszkających w niewielkim nadmorskim mieście. Marzą o lepszym życiu, wielkich możliwościach i dalekim świecie, jednak każdego dnia pozostają w tym samym miejscu, odkładając decyzje na później. Fellini z niezwykłą wrażliwością pokazuje moment zawieszenia pomiędzy młodzieńczą beztroską a odpowiedzialnością dorosłego życia.

Choć „Wałkonie” powstały ponad siedemdziesiąt lat temu, film nie stracił swojej aktualności. To uniwersalna opowieść o marzeniach, niespełnionych ambicjach i odwadze potrzebnej do podjęcia życiowych zmian. Pełen humoru, nostalgii i celnych obserwacji społecznych obraz do dziś porusza kolejne pokolenia widzów.

Seans odbędzie się w odrestaurowanej cyfrowo wersji 4K, pozwalającej w pełni docenić kunszt jednego z największych mistrzów światowego kina.

Przegląd „FEDERICO FELLINI: ciao a tutti!” realizowany jest w ramach ogólnopolskiego projektu Stowarzyszenia Kin Studyjnych.

Zapraszamy 23 czerwca o godz. 18:00 do Kina Światowid.