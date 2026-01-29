Elbląskie muzeum organizuje warsztaty "Dookoła świata!" Odbędą się w sobotę, 7 lutego w godz. 10:00-12.00.

Zapraszamy dzieci do Muzeum Archeologiczno- Historycznego w Elblągu na nową, fascynującą wystawę „Dookoła Świata” o nieposkromionej pasji - kolekcjonerskiej, naukowej i podróżniczej. To zaproszenie do spojrzenia na rzeczywistość oczami dawnych kartografów i odkrywców. Podczas warsztatów wspólnie wyruszymy w niezwykłą wyprawę przez kontynenty, poznamy dalekie kraje, ciekawostki z różnych stron świata i dowiemy się, jak czytać globus. Będzie kreatywnie, odkrywczo i bardzo ciekawie — idealna przygoda dla małych podróżników. Jak wyglądały dalekie wyprawy, zanim powstały samoloty, internet i GPS? Przeniesiemy się do XIX wieku i odkryjemy, jak podróżowano dawniej. Zobaczymy stare globusy i mapy, dowiemy się, jakimi środkami transportu przemierzano świat, oraz jakie przygody czekały na podróżników sprzed lat. To fascynująca podróż w czasie dla ciekawych świata odkrywców! Nauczymy się kilku słów w języku Urdu, a na koniec uczestnicy wykonają mini globusy.

Zajęcia odbywać się będą w godzinach 10:00 - 12:00, koszt zajęć to 5 zł.

Zapraszamy do zapisów na zajęcia pod numerem telefonu: 55 232 72 73 wew. 24 oraz zapoznania się z naszą ofertą edukacyjną na stronie internetowej https://edukacja.muzeum.elblag.pl/zajecia-muzealne/. Ilość miejsc na warsztaty jest ograniczona, obowiązuje kolejność zgłoszeń.