Warsztaty filmowe dla młodzieży pn. „Zbuntowane kino”

Osoby uczestniczące w warsztatach poznają tajniki pracy dokumentalisty – od pomysłu, przez zdjęcia, aż po montaż. Efektem kilkudniowych zajęć będzie jednominutowy film dokumentalny. To świetna okazja, by nauczyć się opowiadać historie, uchwycić rzeczywistość z własnej perspektywy i sprawdzić się w roli reżysera, operatora czy montażysty.Warsztaty odbędą się od 21 do 25 lipca. Obowiązują zapisy!

Program: PONIEDZIAŁEK 9:00 - 12:00 co to jest film dokumentalny? Zasady realizacji filmu dokumentalnego (język filmu) WTOREK 9:00 - 12:00 Od pomysłu do realizacji (dokumentacja i praca nad scenariuszem) ŚRODA 9:00 - 12:00 Realizacja filmu cz.1 CZWARTEK 9:00 - 12:00 Realizacja filmu cz.2 PIĄTEK 9:00 - 12:00 montaż i udźwiękowienie Zapisy: kino@swiatowid.elblag.pl lub pod nr tel. 55 611 20 56

kino Światowid