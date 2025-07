Warsztaty komiksowe dla dzieci z Bereniką Kołomycką

Serdecznie zapraszamy dzieci w wieku 6-10 lat na warsztaty komiksowe z jedyną i niepowtarzalną Bereniką Kołomycką - uznaną graficzką, rysowniczką i autorką komiksów, które odbędą się w Bibliotece Elbląskiej 25 i 26 lipca (data do wyboru). W trakcie warsztatów dzieci dowiedzą się jak powstaje komiks, a także pod okiem prowadzącej stworzą własne komiksy. Obowiązują zapisy.

Berenika Kołomycka to autorka uwielbianej przez najmłodszych czytelników serii komiksowej „Malutki Lisek i Wielki Dzik” o przesympatycznych zwierzątkach z dolinki. Seria ta zdobyła liczne, prestiżowe nagrody.

Warsztaty to niezwykła okazja do poznania i pracy z uznaną i nagrodzoną artystką. Do wyboru dwa terminy: 25.07 (piątek), godz. 10:00 lub 26.07 (sobota), godz. 11:00.

Czas trwania: 1,5 h z przerwą

Obecność rodziców/ opiekunów obowiązkowa.

Ilość miejsc ograniczona, obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Zajęcia są bezpłatne.

Przewidziany jest słodki poczęstunek w trakcie przerwy jako czas służący integracji i poznaniu.

Więcej informacji i zapisy:

Dział Edukacji Kulturalnej Elkamera

ul. św. Ducha 3-7

tel. (55) 625 60 32

Zajęcia oraz wystawa odbywają się w ramach projektu „Książka nas łączy” dofinansowanego przez MKiDN z programu Kultura Dostępna 2025.