Warsztaty w Galerii EL - informacja prasowa

Zapraszamy na warsztaty “Szablony z Kozakiem” prowadzone przez Janusza Kozaka, którego wystawa “Peryferia” jest aktualnie prezentowana w Galerii EL.

Podczas spotkania uczestnicy poznają technikę collage’u oraz pracę z szablonem, a następnie wykonają własne prace graficzne. Na podstawie wydrukowanych w formacie A4, w czerni i bieli, materiałów wizualnych, m.in. zestawów logotypów, znaków, liter, cyfr, kodów kreskowych i symboli, każdy stworzy autorski szablon. Do dyspozycji uczestników będzie format A3 oraz farby akrylowe w kolorze czarnym i barwach podstawowych. Istnieje również możliwość stworzenia wspólnej, większej realizacji, wzmacniającej element przypadku i współdziałania.

Technika collage narzuca konkretny sposób myślenia i pracy, oparty na zestawianiu pozornie obcych sobie elementów. Fragmenty typografii, fotografii, logotypów, znaków i obrazów, spotykają się w nieoczywistych konfiguracjach, stając się budulcem dla nowej jakości, gdzie ważną rolę odgrywają przypadek, absurd, dowcip i zbitka wizualna.

Warsztat: Szablony z Kozakiem

Kiedy: 24 stycznia 2026 roku, sobota

Godzina: 11:00 – 13:00

Cena: 20 zł / osoba

Dla kogo: dla dorosłych oraz dla młodzieży 15+

Zapisy: e-mail joanna@galeria-el.pl lub SMS: 532 885 931. W treści prosimy wpisać: “Szablony z Kozakiem”, imię i nazwisko, wiek oraz numer telefonu.

Wysłanie wiadomości nie jest równoznaczne z uczestnictwem w warsztatach - jest nim otrzymanie od nas wiadomości z potwierdzeniem.