Warsztaty w Galerii EL - kolaż symetryczny

 Elbląg, Warsztaty w Galerii EL - kolaż symetryczny

Galeria EL zaprasza na kolejne warsztaty. Tym razem będą związane z kolażem symetrycznym.

Wysłanie wiadomości nie jest równoznaczne z uczestnictwem w warsztatach - jest nim otrzymanie od nas wiadomości z potwierdzeniem. Zaczniemy od rozgrzewki. Pobawimy się w szyfrowanie wiadomości z wykorzystaniem odbicia lustrzanego.

Przyjrzymy się temu, na czym ono polega i jak działa, gdy znak trafia „na drugą stronę”. Potem zastanowimy się, jak wykorzystać zasadę odbicia do twórczego działania. Sięgniemy po papier i nożyczki, by stworzyć kontrastową pracę opartą na symetrii. Sprawdzimy, jak wygląda kompozycja budowana wzdłuż osi i co dzieje się z obrazem, gdy jedna strona staje się odbiciem drugiej. Powstanie graficzna, oparta na kontraście praca. Na koniec zamkniemy kolaż w sprytnej ramce, gotowej do postawienia w honorowym miejscu w domu.

 

Prowadzenie: Helena Wojciechowska

Identyfikacja wizualna: Anna Gawron

 

Warsztat: Twórcze Spotkania // W odbiciu- warsztaty kolażu symetrycznego

Kiedy: 14 marca 2026 roku, sobota

Godzina: 12:00 – 15:00

Cena: 20 zł / osoba

Dla kogo: dla dorosłych oraz dla młodzieży 15+

Zapisy: e-mail helena@galeria-el.pl lub SMS: 532 885 931. W treści prosimy wpisać: “Twórcze spotkania MARZEC ”, imię, nazwisko oraz numer telefonu.

Centrum Sztuki Galeria EL

