Wernisaż wystawy Zbigniewa T. Szmurło

6 maja 2026 roku o godzinie 17:00 w Galerii Sztuki Regionalnej w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu odbędzie się wernisaż wystawy „Malutkie i małe formaty zauroczeń” autorstwa Zbigniewa T. Szmurło.

Na wernisażu będzie można zobaczyć prace, które powstały w ciągu ostatnich trzech lat. Nie jest to zamknięty cykl, lecz zbiór kameralnych realizacji malarskich, które łączy niewielki format oraz sposób pracy. Jak podkreśla sam artysta, są to „pejzaże wymyślone”.

Zbigniew T. Szmurło od lat jest związany z elbląskim środowiskiem kulturalnym. Jest absolwentem Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Nowym Wiśniczu, studiował również na Uniwersytecie Jagiellońskim i Uniwersytecie Gdańskim, a stopień doktora nauk humanistycznych uzyskał na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Jego działalność obejmuje malarstwo, rysunek, grafikę, ceramikę i fotografię, a prace były prezentowane na wystawach w kraju i za granicą.

Wernisaż będzie okazją do bezpośredniego spotkania z artystą oraz zapoznania się z jego najnowszymi realizacjami prezentowanymi w przestrzeni galerii.

Serdecznie zapraszamy na wernisaż oraz wystawę „Malutkie i małe formaty zauroczeń” do Galerii Sztuki Regionalnej w CSE „Światowid” w Elblągu.