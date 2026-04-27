24 lata więzienia za podpalenie dwójki ludzi

Sąd Okręgowy w Gdańsku skazał Piotra J. na 24 lata i 3 miesiące więzienia za podpalenie dwóch osób w centrum Malborka. 55-letnia kobieta zmarła w szpitalu. Wyrok sądu jest nieprawomocny - podaje radiogdansk.pl.

O tej bulwersującej sprawie pisaliśmy w lutym ubiegłego roku. Przypomnijmy, że do podpalenia dwóch osób w kryzysie bezdomności doszło w centrum Malborka. 39-letni wówczas Piotr J. podszedł do śpiących i oblał ich benzyną. Mężczyzna obudził się i zauważył, że pali się jego but oraz koc, którym był przykryty. Zobaczył też, że pali się odzież kobiety leżącej obok. Zaczął jej pomagać gasić ogień. Sprawca oddalił się z miejsca zdarzenia. Kobieta, która doznała poparzeń II i III stopnia, została przetransportowana śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala, gdzie zmarła. Mężczyzna nie odniósł obrażeń.

Jak podaje serwis Radia Gdańsk, Sąd Okręgowy w Gdańsku skazał Piotra J. na 24 lata i 3 miesiące więzienia. Orzekł również od oskarżonego 20 tys. zł tytułem zadośćuczynienia oraz 2,5 tys. zł tytułem odszkodowania na rzecz jednego z pokrzywdzonych.

