"Wewnętrzne krajobrazy" Dagmary Minkiewicz

„Wewnętrzne Krajobrazy" to kontemplacyjna ekspozycja fotograficzna badająca relację pomiędzy światem natury a naszym wewnętrznym dobrostanem. Czarno-białe fotografie naturalnych struktur i kształtów, wykonane w kameralnych warunkach studyjnych, tworzą intymną przestrzeń refleksji i spokoju.

Dagmara Minkiewicz, posługując się prostotą formy i światłem, buduje pomost między zewnętrznym światem natury a wewnętrznym doświadczeniem człowieka. Prezentowane prace zapraszają widza do zatrzymania się i spojrzenia w głąb siebie – poprzez interaktywne elementy wystawy, takie jak towarzyszące fotografiom pytania refleksyjne.

Atmosferę wernisażu dopełni muzyka na żywo w wykonaniu Dagny Krause, której dźwięki podkreślą nastrojowy klimat wydarzenia.

O artystce

Dagmara Minkiewicz – psycholożka i fotografka, autorka warsztatów łączących psychologię z fotografią jako narzędziem rozwoju osobistego i pracy nad sobą. Absolwentka psychologii na University of Leicester oraz studiów podyplomowych z Terapii Poznawczo-Behawioralnej (CBT) na University of Exeter. Doświadczenie zawodowe zdobywała w brytyjskim systemie ochrony zdrowia (NHS), pracując z osobami zmagającymi się z depresją, lękiem i stresem. Prowadziła badania nad wpływem fotografii na dobrostan emocjonalny dorosłych. Laureatka konkursów fotograficznych, autorka wystaw i publikacji w Polsce i Wielkiej Brytanii.

17 października 2025 r., godz. 18:00

Kamieniczki Elbląskie, ul. Św. Ducha 3–4, Elbląg

Wystawa potrwa do 7 listopada 2025 r.