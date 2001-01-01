Wewnętrzny Kompas. Cykl warsztatów rozwoju osobistego

Już od września zapraszam Cię w podróż w głąb siebie – na 6 wyjątkowych spotkań, które odbywać się będą raz w miesiącu. To czas, w którym zwolnisz, zatrzymasz się i usłyszysz swój wewnętrzny głos.

Podczas warsztatów połączymy elementy coachingu, motywacji i mindfulness, aby pomóc Ci odnaleźć spokój, odzyskać energię i wyznaczyć cele, które są naprawdę Twoje. Nauczysz się radzić sobie ze stresem, lepiej rozumieć siebie i swoje potrzeby, a także budować odwagę do działania w zgodzie z własnymi wartościami.

Każde spotkanie to inny temat, nowe narzędzia i praktyczne ćwiczenia, które od razu będziesz mógł/mogła wprowadzić do swojego życia. To nie będzie teoria – to będzie Twoje osobiste doświadczenie zmiany.

Startujemy we wrześniu – spotykamy się raz w miesiącu przez pół roku.

Harmonogram spotkań:

Spotkanie 1: „Zatrzymanie – wgląd w siebie” 27.09.2025

Spotkanie 2: „Siła nawyków myślenia” 18.10.2025

Spotkanie 3: „Emocje – zrozum, nie uciekaj” 22.11.2025

Spotkanie 4: „Cele, które mają sens” 13.12.2025

Spotkanie 5: „Granice, relacje, komunikacja” 17.01.2026

Spotkanie 6: „Ja w drodze – świadome życie” 07.02.2026

Koszt udziału: 100 zł za jedno spotkanie lub 500 zł za cały cykl. Czas trwania sesji : ok. 2.5 godz. 10.00-13.00. Miejsce spotkań: Sala muzyczna, II piętro CSE „Światowid” w Elblągu

W programie:

Warsztaty dla DOROSŁYCH – „Wewnętrzny Kompas”

Motyw przewodni: "Zatrzymaj się, posłuchaj siebie, wróć na swój kurs"

Spotkanie 1: „Zatrzymanie – wgląd w siebie”

- Autodiagnoza: gdzie jestem, dokąd zmierzam?

- Ćwiczenie coachingowe: Koło Życia 2.0

- Mindfulness: Skan ciała / zatrzymanie w ciszy

Spotkanie 2: „Siła nawyków myślenia”

- Jak tworzymy swoje przekonania i jak je zmienić

- Praca z negatywnym dialogiem wewnętrznym

- Mindfulness: Obserwacja myśli z dystansem

Spotkanie 3: „Emocje – zrozum, nie uciekaj”

- Inteligencja emocjonalna w praktyce

- Co robić, gdy „zalewa” nas stres

- Mindfulness: Oddychanie emocjonalne (praca z napięciem)

Spotkanie 4: „Cele, które mają sens”

- Odkrywanie wartości i motywacji wewnętrznej

- Coachingowe wyznaczanie celów opartych na wartościach

- Wizualizacja przyszłości

Spotkanie 5: „Granice, relacje, komunikacja”

- Ustalanie granic z szacunkiem do siebie i innych

- Komunikacja empatyczna (NVC – nonviolent communication)

- Mindfulness: Słuchanie głębokie i obecne

Spotkanie 6: „Ja w drodze – świadome życie”

- Tworzenie osobistego „kompasu” – planu na kolejne miesiące

- Ćwiczenie: "Wizja siebie za rok"

- Rytuał zamknięcia – intencja i uważność w codzienności

Weź ze sobą ciekawość, otwartość i chęć do pracy nad sobą. Resztą zajmiemy się razem. Twój kompas już czeka.

Bilety można nabyć:

- online – https://bilet.swiatowid.elblag.pl

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30. W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.