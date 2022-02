Weź udział w XXIV Ogólnopolskim Festiwalu Sztuki Słowa „...czy to jest kochanie?"

Fot. Michał Kalbarczyk (archiwum portElu)

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu zaprasza do udziału w OFSS „…czy to jest kochanie?”, który odbędzie się 19 i 20 marca. Festiwal skierowany jest do pasjonatów języka ojczystego. Czekamy na uczestników w dwóch kategoriach: recytatorzy i wykonawcy piosenki poetyckiej. Zgłaszać można się do 27 lutego.

Nasz festiwal cieszy się dużym zainteresowaniem w środowisku artystycznym, teatralnym, wśród osób, które kochają sztukę i zaproponowaną przez nas formę przekazywania emocji – powiedział Antoni Czyżyk, dyrektor Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Ogólnopolski Festiwal Sztuki Słowa „...czy to jest kochanie?" odbędzie się w dniach 19 - 20 marca. Prezentacje konkursowe w kategorii recytacja rozpoczną się w sobotę, 19 marca, o godzinie 10:00 i potrwają do godziny 15:00, natomiast od godziny 17:00 do 20:00 prezentować się będą wykonawcy piosenki poetyckiej. Przygotowując i realizując Ogólnopolski Festiwal Sztuki Słowa „…czy to jest kochanie?” organizatorom przyświeca idea promowania dbałości o język ojczysty. Tematem przewodnim jest miłość i różne spojrzenie na to głębokie i twórcze zagadnienie. Bardzo zależy nam na propagowaniu różnych sposobów myślenia o świecie, o wrażliwości i zderzaniu różnych estetyk – mówią organizatorzy. Ogólnopolski Festiwal Sztuki Słowa „..czy to jest kochanie?” jest piękną podróżą przez wyobraźnię twórców, przez wszystkie emocje, które tkwią w nich samych. To eksploracja ich świata wewnętrznego. Wszyscy miłośnicy Festiwalu zarówno podczas przesłuchań, jak i koncertu finałowego będą mogli uczestniczyć w poznawaniu emocji artystów, a to sprawi, że wszyscy będziemy bogatsi estetycznie. Jest to ogromna wartość dodana Festiwalu – kończą organizatorzy. Karty zgłoszeniowe oraz regulamin można znaleźć poniżej (załączone w plikach pdf). Regulamin konkursu Karta uczestnika (piosenka poetycka) Karta uczestnika (recytacja) Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń. Wszelkie pytania i wątpliwości proszę kierować na adres mailowy aleksandra.bednarczuk@swiatowid.elblag.pl lub telefonicznie 55 611 20 59.

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid" w Elblągu