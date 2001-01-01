Widzenie peryferyjne. O zamieszkiwaniu i opowiadaniu małych miejscowości – spotkanie z Maciejem Cholewą.

"Granice Małego miasta nie są wyraźne. Zacierają się w miejscu gdzie ostatnie domy o sześciennych formach pokrytych styropianowym ociepleniem i drobnymi kamykami, ustępują miejsca polom, sztucznie utworzonym lasom i sadom"(Mit Małego Miasta, Maciej Cholewa, 2017)

Małe i średnie miejscowości są miejscem zamieszkania dla większości Polek i Polaków. To tu większość z nas spędza swoje życia przed podjęciem decyzji o wyjeździe na studia i coraz więcej z nas do nich nie wraca. Jak twórczo opowiadać o rzeczywistości Polski małomiasteczkowej? W spotkaniu pomiędzy Maciejem Cholewą a warsztatami architektonicznymi OSSA wspólnie porozmawiamy o twórczości Cholewy, która czerpie z dziedzictwa mniejszych miejscowości oraz o tym jak nie tylko opowiadać o małych miejscowościach ale także z nimi. Maciej Cholewa w formie wykładu przedstawi swoje działania czerpiące z charakteru małych miast a w otwartej dyskusji porozmawiamy jak jego wieloletnie wnioski możemy przenieść na grunt działania projektowego.

Dla kogo jest to wydarzenie:

Wydarzenie ma charakter otwarty. Odbędzie się w ramach Ogólnopolskiego Spotkania Studiujących Architekturę, które ma miejsce w Elblągu w dniach 23-30.08.2025 r.. Do wysłuchania wykładu oraz udziału w dyskusji zapraszamy zarówno lokalnych projektantów i projektantki, osoby artystyczne jak i mieszkańców i mieszkanki Elbląga oraz okolicznych małych miast.

Maciej Cholewa - Artysta sztuk wizualnych. Absolwent ASP w Katowicach. Autor obiektów, instalacji, video i fotografii. Skupia się na tematach związanych z peryferiami, tożsamością lokalną oraz estetyką wernakularną. Bazuje na własnych mikronarracjach oraz przetworzeniu zasłyszanych historii oraz kontekstów. Mieszka w Radzionkowie, małym mieście, które traktuje jako ważne źródło odniesień i inspiracji. Twórca projektu Pozdrowienia z małego miasta

Data wydarzenia: 24.08.2025 r. godz. 17:00