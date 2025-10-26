Wieczór z Cantatą i Requiem Mozarta

- Zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie muzyczne! Przeżyj niezapomniany wieczór z jednym z najbardziej przejmujących i tajemniczych dzieł w historii muzyki klasycznej – Requiem d-moll KV 626 Wolfganga Amadeusza Mozarta - zachęca Chór Cantata i zaprasza do Galerii EL na niedzielę, 2 listopada. Sprawdź, gdzie można odebrać wejściówki!

To monumentalne dzieło zostanie wykonane przez : Elbląską Orkiestrę Kameralną pod batutą Michała Krężlewskiego.

Chór Cantata pod dyrekcją Marty Drózdy-Kulkowskiej. W partiach solowych zaprezentują się: sopran: Karolina Zielińska, alt: Magdalena Poronin, tenor: Przemysław Radziszewski, bas: Krzysztof Bobrzecki. Koncert poprowadzi Mikołaj Ostrowski.

Requiem Mozarta to ostatnie, niedokończone dzieło kompozytora, pełne dramatyzmu, piękna i głębokiej emocjonalności. Koncert w klimatycznych wnętrzach Galerii EL w symbolicznym dniu, jakim jest początek listopada, z pewnością dostarczy Państwu niezapomnianych wrażeń artystycznych i duchowych refleksji.

2 listopada 2025 r. (niedziela), godzina: 18, Centrum Sztuki Galeria EL. Wejściówki do odebranie w kasie Galerii EL. (Limit: 2 wejściówki na jedną osobę). Organizator: Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Cantata w Elblągu oraz Urząd Miasta Elbląg, Centrum Sztuki Galeria EL